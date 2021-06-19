Вища рада правосуддя цьогоріч отримала понад 5 тисяч скарг на дії суддів

Вища рада правосуддя отримала більш як 5 тисяч скарг на дії суддів протягом січня - травня поточного року.

Як передає Укрінформ, такі дані наведені в інформаційно-аналітичній довідці про діяльність ВРП, Дисциплінарних палат та секретаріату Вищої ради правосуддя за січень – травень 2021 року, інформують у відомстві.

"Протягом перших п’яти місяців 2021 року до Вищої ради правосуддя надійшло 5086 скарг щодо дисциплінарного проступку судді", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що за цей період Дисциплінарні палати та члени ВРП повністю завершили розгляд 5306 дисциплінарних скарг включно з тими, що надійшли у попередні роки.

Дисциплінарні палати відкрили 92 дисциплінарні справи (за аналогічний період 2020 року – 209) та ухвалили 134 рішення про повернення скарг (роком раніше – 90).

Водночас ВРП ухвалила 347 рішень про відмову у відкритті дисциплінарних справ (за аналогічний період 2020-го – 450); 36 рішень про відмову у притягненні суддів до дисциплінарної відповідальності та закриття дисциплінарного провадження (31).

"Усього протягом січня – травня 2021 року Дисциплінарні палати ВРП прийняли 46 рішень про притягнення до дисциплінарної відповідальності 53 суддів", - інформують у відомстві.

Зазначається, що за результатами розгляду дисциплінарних справ 27 суддів отримали попередження, стосовно 11 оголосили догану з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу протягом одного місяця, ще до 11 застосоване дисциплінарне стягнення у виді суворої догани з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу протягом трьох місяців. Стосовно одного судді внесли подання про тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя та трьох – подання про звільнення.

Як повідомлялося, упродовж січня - травня 2021 року ВРП ухвалила звільнити 61 суддю.