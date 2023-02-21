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Виступ Байдена у Польщі не буде відповіддю на промову путіна — CNN

21 лютого 2023, 14:26
Виступ Байдена у Польщі не буде відповіддю на промову путіна — CNN
Джерело: ukr.net
Промова президента США Джо Байдена у Варшаві у вівторок, 21 лютого, буде ствердною заявою про цінності й жодним чином не буде відповіддю російському диктатору володимиру путіну, який звернувся до федеральних зборів рф.

Білий дім розкритикував "абсурдність" слів президента росії володимира путіна, який 21 лютого виступав із посланням до федеральних зборів, і наголосив, що "ніхто не нападає на росію".

Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван заявив журналістам під час виступу путіна, що "це була війна за вибором" для росії, і що москва може припинити конфлікт, якщо захоче, повідомляють CNN.

"Ніхто не нападає на росію. Існує якийсь абсурд у заявах про те, що росія перебувала під якоюсь формою військової загрози з боку України чи будь-кого іншого", – сказав Салліван у Варшаві.

Промова путіна прозвучала за кілька годин до того, як президент США Джо Байден, який прибув до Польщі з Києва пізно ввечері 20 лютого, виступить із великою політичною промовою у Варшаві, а також зустрінеться з польськими лідерами й іншими союзниками.

Салліван сказав, що у своїй промові Байден зосередиться на ширшому уроці України в тому, що він вважає "переломним моментом" у глобальній боротьбі між демократіями й автократичними режимами.

 

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