Виступ Байдена у Польщі не буде відповіддю на промову путіна — CNN
Білий дім розкритикував "абсурдність" слів президента росії володимира путіна, який 21 лютого виступав із посланням до федеральних зборів, і наголосив, що "ніхто не нападає на росію".
Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван заявив журналістам під час виступу путіна, що "це була війна за вибором" для росії, і що москва може припинити конфлікт, якщо захоче, повідомляють CNN.
"Ніхто не нападає на росію. Існує якийсь абсурд у заявах про те, що росія перебувала під якоюсь формою військової загрози з боку України чи будь-кого іншого", – сказав Салліван у Варшаві.
Промова путіна прозвучала за кілька годин до того, як президент США Джо Байден, який прибув до Польщі з Києва пізно ввечері 20 лютого, виступить із великою політичною промовою у Варшаві, а також зустрінеться з польськими лідерами й іншими союзниками.
Салліван сказав, що у своїй промові Байден зосередиться на ширшому уроці України в тому, що він вважає "переломним моментом" у глобальній боротьбі між демократіями й автократичними режимами.