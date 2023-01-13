Вивчіть щедрівку за 1 хвилину – в Україні сьогодні святкують Маланку або Щедрий вечір
В Україні сьогодні відзначають Щедрий вечір. У народній традиції сьогоднішнє свято Маланки та прийдешнє свято Василя об'єдналися. Тобто 13 січня в Україні відзначають Василів вечір, свято Маланки та Щедрий вечір.
У Щедрий вечір ряджена молодь ходила по домівках, вітала господарів зі святом, співала щедрівки, за що господарі їм віддячували: пригощали оладками, пирогами, ковбасами або давали гроші. Саме щедрування супроводжувалося танцями, музикою, пантомімою, обрядовими іграми у різних масках. Тому це свято часто порівнюють із відомим Венеціанським карнавалом, який став спадщиною ЮНЕСКО.
Найпростіші та найпопулярніші щедрівки кожен може вивчити буквально за кілька хвилин. Найпопулярніша з них ця:
Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка,
Стала собі щебетати,
Господаря викликати:
– Вийди, вийди, господарю,
Подивися на кошару,
Там овечки покотились,
А ягнички народились.
В тебе товар весь хороший,
Будеш мати мірку грошей.
Хоч не гроші, то полова,
В тебе жінка чорноброва.
Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка.
Більше щедрівок є на радіо Армія FM, де можна їх заспівати та привітати побратимів із святом.