Виверження вулкана біля Тонги: людям не можуть доправити допомогу

Вулканічний попіл із підводного вулкана, який вивергнувся 15 січня біля Тонги, не дозволяє доставити у цю острівну країну питну воду. Водночас екологи заявляють про довгострокові наслідки для природи.

Про проблему з допомогою пише BBC, зазначає "Громадське".

Так, Нова Зеландія не може привезти на острови питну воду, оскільки основний аеропорт у країні не може прийняти літаки через вулканічний попіл.

Наразі офіційна статистика повідомляє про двох загиблих. Проте комунікація з низкою островів зараз ускладнена, тому точна кількість жертв може бути більшою.

Тим часом екологи звітують про можливі довготривалі збитки для природи Тонги після виверження вулкана, передає Reuters. Воно може нашкодити кораловим рифам, рибальству та зруйнувати берегову лінію.

Також вулкан виділяє діоксид сірки й оксид азоту, через що у Тонзі найближчим часом можуть пройти кислотні дощі, які нашкодять врожаю.

Наразі науковці вивчають супутникові знімки та попередній досвід, щоб прогнозувати майбутнє.

Виверження нашкодило екології навіть у Перу, пише Associated Press. Там 16 січня під час вивантаження танкера в океан вилилася нафта через раптові сильні хвилі, спричинені, як вважається, саме виверженням підводного вулкана біля Тонги.

Виверження підводного вулкана сталося 15 січня, викинувши в небо шлейф попелу і спричинивши цунамі заввишки 1,2 метра, яке затопило низку островів Тонги. Виверження було таким гучним, що його чули в Новій Зеландії, приблизно за 2383 км від Тонги.

Нагадаємо, що уккраїнські полярники зафіксували наслідки виверження підводного вулкана в Тихому океані на антарктичній станції "Академік Вернадський".