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Виверження вулкану на Канарах: зруйнованих будинків вже близько 500, аеропорт відновив роботу

Потік лави вкрив вже 206 гектарів території, а попіл від виверження - понад 1300 гектарів
Аеропорт острова Ла-Пальма, який призупиняв роботу через посилення виверження вулкана Кумбре-В’єха, повідомив, що смуги розчистили від попелу і рейси знову можливо приймати.
Виверження вулкану на Канарах: зруйнованих будинків вже близько 500, аеропорт відновив роботу Фото: Miguel Calero/EPA-EFE

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

"Аеропорт знову може працювати, з попереднім затвердженням польотів", - повідомили у неділю 26 вересня. У той же час, низка авіакомпаній тимчасово скасували польоти на острів.

Потік лави вкрив вже 206 гектарів території, а попіл від виверження - понад 1300 гектарів. 

Кількість будинків, що постраждали внаслідок виверження, наближається до 500. З них 449 зруйновані та 45 пошкоджені. Від початку виверження евакуювали близько 6000 людей.

Фото: Твіттер Copernicus EMS

Пообіді в п’ятницю виверження вулкана посилилося, що призвело до нової хвилі евакуацій та припинення роботи аеропорту. Відкриття нової тріщини спричинило новий, більш рідкий і швидкий потік лави. 

Пожежникам довелося покинути свої позиції у муніципалітеті Тодоке. Також евакуювали людей з трикілометрової зони довкола вулкану, де облаштували спостережний пункт для вчених Національного географічного інституту та журналістів.

У неділю оголосили, що жителі Тодоке знову зможуть повертатися забирати майно зі своїх домівок. Напередодні через активізацію виверження можливість таких повернень призупинили. 

Виверження Кумбре-В'єха, який перед тим спав 50 років, почалося пообіді 19 вересня. Перед тим фіксували тисячі дрібних землетрусів, що свідчили про його наближення.

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27 09 2021 10:14
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