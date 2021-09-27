Виверження вулкану на Канарах: зруйнованих будинків вже близько 500, аеропорт відновив роботу
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.
"Аеропорт знову може працювати, з попереднім затвердженням польотів", - повідомили у неділю 26 вересня. У той же час, низка авіакомпаній тимчасово скасували польоти на острів.
Потік лави вкрив вже 206 гектарів території, а попіл від виверження - понад 1300 гектарів.
Кількість будинків, що постраждали внаслідок виверження, наближається до 500. З них 449 зруйновані та 45 пошкоджені. Від початку виверження евакуювали близько 6000 людей.
Фото: Твіттер Copernicus EMS
Пообіді в п’ятницю виверження вулкана посилилося, що призвело до нової хвилі евакуацій та припинення роботи аеропорту. Відкриття нової тріщини спричинило новий, більш рідкий і швидкий потік лави.
Пожежникам довелося покинути свої позиції у муніципалітеті Тодоке. Також евакуювали людей з трикілометрової зони довкола вулкану, де облаштували спостережний пункт для вчених Національного географічного інституту та журналістів.
У неділю оголосили, що жителі Тодоке знову зможуть повертатися забирати майно зі своїх домівок. Напередодні через активізацію виверження можливість таких повернень призупинили.
Виверження Кумбре-В'єха, який перед тим спав 50 років, почалося пообіді 19 вересня. Перед тим фіксували тисячі дрібних землетрусів, що свідчили про його наближення.
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