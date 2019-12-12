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Вийшли на рівень до кризи 2008 року: Українські порти рекордно наростили обсяги перевалки вантажів

Концесія — це форма державно-приватного партнерства, що передбачає передачу об'єктів державної власності (таких як дороги, аеропорти, підприємства тощо) у тимчасове користування приватним підприємствам
Перевалка вантажів в українських портах від початку року сягнула 150 мільйонів тонн — найвищий рівень від початку світової фінансової кризи 2008 року.
Вийшли на рівень до кризи 2008 року: Українські порти рекордно наростили обсяги перевалки вантажів Фото: з вільних джерел

Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій, передає "Громадське".

Переважна більшість товарів, які проходять через українські порти — це товари, які Україна відправляє на експорт. Вони складають 75% всього товарообороту, що проходить через порти. 16% вантажів складає імпорт товарів, ще 7% — транзит товарів через українські порти до інших країн.

Близько 41% вантажів, що проходять через українські порти, склала агропродукція, ще 23% — руда.

«Рекордний обсяг перевалки – це не лише досягнення виробників, перевізників, стивідорів та портовиків – це новий виклик для всієї галузі. Транспортна інфраструктура повинна бути готовою справлятися з новими навантаженнями і ми вже зараз бачимо вузькі місця в логістиці і працюємо над їх усуненням», — повідомив Криклій.

12 вересня в Україні офіційного оголосили конкурси на концесію перших двох морських портів — «Ольвія» та «Херсон», а 1 жовтня почав приймати заявки на їхню концесію від інвесторів. На концесію порту «Херсон» претендують 4 компанії.

Нагадаємо, що Адміністрація морських портів України готує вимогу до уряду Росії про виплату понад 1,24 млрд гривень компенсації збитків, понесених внаслідок тимчасової окупації території АР Крим.

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12 12 2019 14:00
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