Визначилися дати та час матчів 1/4 фіналу Кубка України з футболу

Дирекція з проведення Кубка України з футболу визначила у вівторок дати та час початку чветртьфінальних матчів турніру.

Фото: з вільних джерел

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