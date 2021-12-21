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Визначилися дати та час матчів 1/4 фіналу Кубка України з футболу

Дирекція з проведення Кубка України з футболу визначила у вівторок дати та час початку чветртьфінальних матчів турніру.
Визначилися дати та час матчів 1/4 фіналу Кубка України з футболу Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу, передає Укрінформ. 
 
Кубок України, 1/4 фіналу:
 
01.03.2022
 
«Металіст» (Харків) - «Зоря» (Луганськ). Початок о 19.30. Транслюватиме телеканал «Футбол 3»
 
02.03.2022
 
«Олександрія» - «Динамо» (Київ). 17.00. «Футбол 2»
 
«Львів» - «Шахтар» (Донецьк). 19.30. «Футбол 1»
 
03.03.2022
 
«Дніпро-1» - «Ворскла» (Полтава). 19.30. «Футбол 1»
 
Поєдинки 1/2 фіналу заплановані на 20 квітня 2022 року.
 
Володар трофею визначиться 11 травня 2022 року.
 
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21 12 2021 16:45
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