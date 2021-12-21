СПОРТ НОВИНИДирекція з проведення Кубка України з футболу визначила у вівторок дати та час початку чветртьфінальних матчів турніру.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Визначилися дати та час матчів 1/4 фіналу Кубка України з футболу
Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу, передає Укрінформ.
Кубок України, 1/4 фіналу:
01.03.2022
«Металіст» (Харків) - «Зоря» (Луганськ). Початок о 19.30. Транслюватиме телеканал «Футбол 3»
02.03.2022
«Олександрія» - «Динамо» (Київ). 17.00. «Футбол 2»
«Львів» - «Шахтар» (Донецьк). 19.30. «Футбол 1»
03.03.2022
«Дніпро-1» - «Ворскла» (Полтава). 19.30. «Футбол 1»
Поєдинки 1/2 фіналу заплановані на 20 квітня 2022 року.
Володар трофею визначиться 11 травня 2022 року.
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