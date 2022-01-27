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Визначився календар матчів елітраунду юнацької збірної України U17

Суперниками нашої команди стали збірні Італії, Косова та Польщі
Юнацька футбольна збірна України U17 (гравці 2005 року народження) дізналася про місця проведення і дати поєдинків елітраунду відбору чемпіонату Європи-2022.
Визначився календар матчів елітраунду юнацької збірної України U17 Фото: gettyimages.com

Суперниками нашої команди стали збірні Італії, Косова та Польщі. Мінітурнір, який прийматиме Італія, відбудеться 23-29 березня, повідомляє "Укрінформ" з посиланням на пресслужбу УАФ. 

Календар елітраунду відбору Євро-2022 (U17) у групі 6:

23.03.202

Італія - Польща (стадіон "Артеміо Франкі", Сієна)

Косово - Україна ("Стефано Лотті", Поджібонсі)

26.03.2022

Італія - Косово ("Стефано Лотті", Поджібонсі)

Україна - Польща ("Джіно Манні", Колле-ді-Валь-д'Ельса)

29.03.2022

Україна - Італія ("Артеміо Франкі", Сієна)

Польща - Косово ("Джіно Манні", Колле-ді-Валь-д'Ельса)

До фінального турніру, що проходитиме у травні поточного року в Ізраїлі, вийдуть вісім переможців груп та сім володарів других місць з найкращими результатами в матчах проти першої та третьої команд своєї групи. 

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27 01 2022 14:52
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