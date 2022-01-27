Визначився календар матчів елітраунду юнацької збірної України U17
Суперниками нашої команди стали збірні Італії, Косова та Польщі. Мінітурнір, який прийматиме Італія, відбудеться 23-29 березня, повідомляє "Укрінформ" з посиланням на пресслужбу УАФ.
Календар елітраунду відбору Євро-2022 (U17) у групі 6:
23.03.202
Італія - Польща (стадіон "Артеміо Франкі", Сієна)
Косово - Україна ("Стефано Лотті", Поджібонсі)
26.03.2022
Італія - Косово ("Стефано Лотті", Поджібонсі)
Україна - Польща ("Джіно Манні", Колле-ді-Валь-д'Ельса)
29.03.2022
Україна - Італія ("Артеміо Франкі", Сієна)
Польща - Косово ("Джіно Манні", Колле-ді-Валь-д'Ельса)
До фінального турніру, що проходитиме у травні поточного року в Ізраїлі, вийдуть вісім переможців груп та сім володарів других місць з найкращими результатами в матчах проти першої та третьої команд своєї групи.
Читайте також: Шевченко погодився очолити збірну Польщі
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Тенісист Джокович прибув до Сербії після депортації з Австралії
- ФОТО Визначилася символічна збірна української баскетбольної Суперліги
- ФОТО NAVI - чемпіони PGL Major Stockholm 2021
- 7 відомих українських ветеранів у віці 32+, які нині грають за кордоном
- Let's get ready to rumble! Олександр Усик – Мурат ГассієвБій Олександр Усик - Мурат Гассієв - це протистояння діаметрально протилежних стилів. Увечері 21 липня на кону стоятиме все