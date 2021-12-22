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Визначився можливий суперник "Прометея" в плей-ін баскетбольної Ліги чемпіонів

Переможець протистояння в плей-ін за участю "Прометея" вийде до другого групового етапу Ліги чемпіонів
За підсумками заключних матчів першого групового етапу баскетбольної Ліги чемпіонів у середу, 22 грудня, визначаться усі учасники раунду плей-ін.
Визначився можливий суперник "Прометея" в плей-ін баскетбольної Ліги чемпіонів Фото: prometeybc.com

Чемпіон України "Прометей", який посів третє місце у квартеті А зустрінеться з другою командою групи В, якою може стати ізраїльський "Хапоель" (Єрусалим) або турецька "Пінар Каршіяка", передає Укрінформ.

Переможець протистояння в плей-ін за участю "Прометея" вийде до другого групового етапу Ліги чемпіонів і зіграє у квартеті К, де вже забронювали місця лідери груп С і G іспанська "Унікаха" та румунський "Клуж-Напока" відповідно.

Нагадаємо, що українські баскетболісти розпочали підготовку до відбіркових матчів ЧС-2023

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22 12 2021 12:19
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