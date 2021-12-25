Визначився остаточний склад учасників Різдвяної гонки-2021
Як повідомляє офіційний сайт біатлонного стадіону Рупольдінга "Хімгау-Арена", загалом за перемогу боротимуться 10 команд, передає "Укрінформ".
Україну в цій гонці представлятимуть Дмитро Підручний та Юлія Джима.
Повний склад учасників:
Ванесса Хінц / Бенедикт Долль (Німеччина)
Яніна Хеттіх / Ерік Лессер (Німеччина)
Ліза Тереза Хаузер / Фелікс Ляйтнер (Австрія)
Доротея Вірер / Лукас Хофер (Італія)
Емма Лундер / Скотт Гоу (Канада)
Юлія Джима / Дмитро Підручний (Україна)
Маркета Давидова / Міхал Крчмаж (Чехія)
Марі Едер / Теро Сеппяля (Фінляндія)
Лена Хеккі / Йоша Буркхальтер (Швейцарія)
Євгенія Буртасова / Матвій Єлісєєв (Росія).
Зазначимо, що двічі переможцями Різдвяних гонок ставали українські біатлоністи - Оксана Хвостенко та Андрій Дериземля (2008), Валя Семеренко та Сергій Семенов (2014).
Нагадаємо, що Чемпіонат України з біатлону відкривають спринтерські гонки. 24 грудня відбудуться гонки переслідування, 26 грудня - класичні естафети, 27 грудня - змішана естафета.
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