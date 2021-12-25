Визначився остаточний склад учасників Різдвяної гонки-2021 Україну в цій гонці представлятимуть Дмитро Підручний та Юлія Джима

Наступного тижня, 28 грудня, у німецькому Рупольдингу відбудеться традиційна біатлонна Різдвяна гонка.

Фото: biathlon.com.ua

Як повідомляє офіційний сайт біатлонного стадіону Рупольдінга "Хімгау-Арена", загалом за перемогу боротимуться 10 команд, передає "Укрінформ". Україну в цій гонці представлятимуть Дмитро Підручний та Юлія Джима. Повний склад учасників: Ванесса Хінц / Бенедикт Долль (Німеччина) Яніна Хеттіх / Ерік Лессер (Німеччина) Ліза Тереза ​​Хаузер / Фелікс Ляйтнер (Австрія) Доротея Вірер / Лукас Хофер (Італія) Емма Лундер / Скотт Гоу (Канада) Юлія Джима / Дмитро Підручний (Україна) Маркета Давидова / Міхал Крчмаж (Чехія) Марі Едер / Теро Сеппяля (Фінляндія) Лена Хеккі / Йоша Буркхальтер (Швейцарія) Євгенія Буртасова / Матвій Єлісєєв (Росія). Зазначимо, що двічі переможцями Різдвяних гонок ставали українські біатлоністи - Оксана Хвостенко та Андрій Дериземля (2008), Валя Семеренко та Сергій Семенов (2014). Нагадаємо, що Чемпіонат України з біатлону відкривають спринтерські гонки. 24 грудня відбудуться гонки переслідування, 26 грудня - класичні естафети, 27 грудня - змішана естафета.

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