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Визначився остаточний склад учасників Різдвяної гонки-2021

Україну в цій гонці представлятимуть Дмитро Підручний та Юлія Джима
Наступного тижня, 28 грудня, у німецькому Рупольдингу відбудеться традиційна біатлонна Різдвяна гонка.
Визначився остаточний склад учасників Різдвяної гонки-2021 Фото: biathlon.com.ua

Як повідомляє офіційний сайт біатлонного стадіону Рупольдінга "Хімгау-Арена", загалом за перемогу боротимуться 10 команд, передає "Укрінформ".

Україну в цій гонці представлятимуть Дмитро Підручний та Юлія Джима.

Повний склад учасників:

Ванесса Хінц / Бенедикт Долль (Німеччина)

Яніна Хеттіх / Ерік Лессер (Німеччина)

Ліза Тереза ​​Хаузер / Фелікс Ляйтнер (Австрія)

Доротея Вірер / Лукас Хофер (Італія)

Емма Лундер / Скотт Гоу (Канада)

Юлія Джима / Дмитро Підручний (Україна)

Маркета Давидова / Міхал Крчмаж (Чехія)

Марі Едер / Теро Сеппяля (Фінляндія)

Лена Хеккі / Йоша Буркхальтер (Швейцарія)

Євгенія Буртасова / Матвій Єлісєєв (Росія).

Зазначимо, що двічі переможцями Різдвяних гонок ставали українські біатлоністи - Оксана Хвостенко та Андрій Дериземля (2008), Валя Семеренко та Сергій Семенов (2014).

Нагадаємо, що Чемпіонат України з біатлону відкривають спринтерські гонки. 24 грудня відбудуться гонки переслідування, 26 грудня - класичні естафети, 27 грудня - змішана естафета.

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25 12 2021 13:35
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