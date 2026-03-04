Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Вже 11 країн і ЄС оголосили бойкот церемонії відкриття Паралімпіади через допуск рф і білорусі

04 березня 2026, 08:47
джерело president.gov.ua
Відкриття Ігор заплановане на 6 березня, змагання триватимуть до 15 березня.

Церемонію відкриття XIV Зимових паралімпійських ігор у Мілані бойкотуватимуть 11 країн та Європейський Союз. Причиною стало рішення допустити російських і білоруських спортсменів до участі під національними прапорами та з гімнами.

 Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

До бойкоту, окрім України, долучилися Канада, Естонія, Латвія, Литва, Німеччина, Нідерланди, Польща, Фінляндія, Хорватія та Чехія. Відкриття Ігор заплановане на 6 березня, змагання триватимуть до 15 березня.

Після повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році спортсменів рф і білорусі відсторонили від Паралімпіад. У 2023-му їм дозволили виступати у нейтральному статусі, а у вересні 2025 року Міжнародний паралімпійський комітет скасував повну заборону. Водночас низка міжнародних федерацій, зокрема з лижного спорту, біатлону, керлінгу та парахокею, зберегли обмеження.

У грудні росія та білорусь виграли апеляцію в Спортивному арбітражному суді проти Міжнародної федерації лижного спорту та сноубордингу, що дозволило їхнім спортсменам виступати та набирати рейтингові очки. 18 лютого стало відомо, що шестеро російських і четверо білоруських спортсменів отримали запрошення на Ігри з правом виступати під своїми прапорами. Це перший випадок із часів Сочі-2014, коли російський прапор може з’явитися на Паралімпіаді.

Нагадаємо, країни ЄС засудили участь російських і білоруських спортсменів у Паралімпійських іграх-2026.

