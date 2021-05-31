"Вже є карантинна втома": Ляшко заявив, що влітку обмеження через епідемію COVID-19 можуть послабити

У МОЗ чекають, що з червня темпи вакцинації проти коронавірусу будуть пришвидшуватись

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко зазначив, що влітку карантинні обмеження можуть послабити, якщо ситуація з епідемією COVID-19 стабілізується.

За словами Ляшка, в Україні вже є "карантинна" та "пандемічна" втома, повідомляє "Громадське".

"Тому коли в нас стабілізується епідситуація - можна буде трохи-трохи відкрити, зробити певні послаблення", - сказав він.

Водночас, за словами міністра, йдеться про "золоту середину" між спроможністю медичної системи та "економічними речами".

Ляшко також заявив, що вже з червня темпи вакцинації проти коронавірусу мають значно пришвидшитись, оскільки тоді на території України буде велика кількість препаратів для щеплення.

"Зараз на території України є півтора мільйона доз вакцини Coronavac. Пів мільйона Phizer прийшло, пів мільйона доїжджає. І пів мільйона у межах Covax ми отримаємо за тиждень - 7 червня. Вже оформлюються документи на постачання вакцини Astra Zeneca. Тож у червні в нас повинен бути перший такий старт, коли велика кількість вакцини одночасно буде на території України", - каже Ляшко.

Раніше міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко запропонував послабити карантинні обмеження для проведення масових культурних заходів.

Зокрема у Мінкульті пропонують дозволити відвідувати їх вакцинованим людям чи з негативним ПЛР-тестом, зняти обмеження щодо роботи закладів харчування та дозволити в’їжджати в Україну громадянам низки держав.

Нагадаємо, що Міністерство культури та інформаційної політики пропонує внести зміни до постанови уряду, пом'якшивши карантинні вимоги для культури і туризму.