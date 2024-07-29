Вже п'ятий індієць, якого завербувала армія рф, загинув на війні в Україні – Reuters

Сім’я загиблого під час війни в Україні індійця чекає на його останки.

Рідні індійця, який загинув в росії, заявили, що його вбили після того, як він був змушений брати участь у війні проти України, і звертаються до уряду з проханням повернути його тіло в його село в північному штаті Хар'яна.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Декілька чоловіків та їхні сім’ї протягом останніх кількох місяців зв’язалися з міністерством закордонних справ Індії, заявивши, що їх обманом змусили поїхати до рф з обіцянкою роботи або освіти лише для того, щоб бути примусово завербованими в їх армію.

У відомстві заявили, що внаслідок бойових дій загинуло щонайменше чотири людини.

Родичі 21-річного Раві Мун розповіли для агенції, що він поїхав до росії в січні після того, як з ним зв'язався агент, який пообіцяв знайти йому роботу у транспортному секторі, але, коли він прибув до рф, був змушений воювати.

Родичі Раві кажуть, що востаннє розмовляли з ним 12 березня і відтоді намагалися зв'язатися з урядом, щоб той допоміг розшукати його.

"Якби він знав, що йому доведеться воювати, він би не пішов... навіщо йому йти туди, де на нього може чекати смерть?", - сказав його двоюрідний брат Сону Матор.

За йог7о словами, родина потребує допомоги уряду, щоб повернути тіло назад, адже в них немає грошей, аби організувати це самостійно.

Разом з тим, за даними газети The Indian Express, минулого тижня посольство Індії в Москві повідомило родичам Муна, що він загинув.

"російська сторона підтвердила смерть", - повідомила другий секретар посольства Глорія Данг Данг.