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Вже завтра до військкомату бігти не треба: головнокомандувач ЗСУ про указ щодо військового обліку жінок

Він пояснює, що новий указ, який вимагає від жінок понад 100 професій стати на військовий облік, уже назрів
Жінок із розширеного списку професій братимуть на військовий облік в Україні поступово. Ставати в чергу у військкомат не потрібно.
Вже завтра до військкомату бігти не треба: головнокомандувач ЗСУ про указ щодо військового обліку жінок Фото: з вільного доступу

Про це сказав головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний, передає "Громадське з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Він пояснює, що новий указ, який вимагає від жінок понад 100 професій стати на військовий облік, уже назрів. Він дасть змогу військовим бачити жінок, яких можливо залучати під час захисту України.

"Я хочу заспокоїти жінок, що я за гендерну рівність і повністю це підтримую: вже завтра не треба бігти до військкомату, не треба займати чергу, не треба шукати когось, хто допоможе це все зробити, ми це робитимемо планово, поступово, і все буде добре", - наголосив Залужний.

Що за наказ?

Його видало Міністерство оборони 11 жовтня, а набув чинності документ 17 грудня. Ним затвердили перелік спеціальностей та/або професій, які є спорідненими з відповідними військово-обліковими спеціальностями. Представниці цих сфер беруться на військовий облік військовозобов'язаних.

У переліку є багато поширених професій, зокрема лікарі, програмісти, юристи та водії. Проте там можна знайти й, здавалося б, доволі далекі від військової сфери професії - фотографів, бібліотекарів та навіть фахівців у галузі страхування. Повний перелік професій можна побачити тут.

Нагадаємо, що лави Збройних Сил України з 1 січня цього року збільшилися на 9850 осіб.

 
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23 12 2021 16:09
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