CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ ООН попереджають про труднощі, які очікуються в зимові місяці для мільйонів людей, котрі постраждали від російської війни в Україні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Взимку на українців чекатимуть труднощі, попереджає ООН
Тому ми повинні докласти всіх зусиль, аби холод зими не став ще одним випробуванням для людей, яким і так доводиться стикатися з багатьма викликами у своєму житті
Фото: UNHCR/Andrew McConnell
Йдеться про те, що "зими в Україні дуже жорсткі, суворі й надзвичайно холодні", про це заявив у четвер Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді під час відвідин Ірпеня та Бучі.
"Тому ми повинні докласти всіх зусиль, аби холод зими не став ще одним випробуванням для людей, яким і так доводиться стикатися з багатьма викликами у своєму житті", - заявив Гранді.
Окреслюючи проблеми, пов’язані з війною, він наголосив, що чимало людей змушені переживати розлуку з близьким та рідними, «перебуваючи далеко одне від одного або в самій країні, або як біженці за кордоном».
Спілкуючись із постраждалими, Верховний комісар, за його словами, побачив "багато сили, стійкості та рішучості й далі відновлювати, перебудовувати" пошкоджені та зруйновані будинки, "щоб зробити їх знову придатними для життя".
Від моменту російського вторгнення, зауважив він, понад 11,5 млн осіб були змушені покинути свої домівки, з них близько 6,3 млн є внутрішньо переміщеними особами.
Загалом, за даними Управління ООН з координації гуманітарних справ, в Україні від війни постраждало 15,7 млн людей.
З усіх, хто був змушений покинути свої домівки, 60% перемістилися зі сходу країни, 15% - з півночі, 11% - з півдня і ще 11% - з Києва.
Найбільше приймають переселенців Дніпропетровська, Харківська, Київська, Полтавська області та місто Київ.
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