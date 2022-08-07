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Взимку на українців чекатимуть труднощі, попереджає ООН

Тому ми повинні докласти всіх зусиль, аби холод зими не став ще одним випробуванням для людей, яким і так доводиться стикатися з багатьма викликами у своєму житті
В ООН попереджають про труднощі, які очікуються в зимові місяці для мільйонів людей, котрі постраждали від російської війни в Україні.
Взимку на українців чекатимуть труднощі, попереджає ООН Фото: UNHCR/Andrew McConnell
Йдеться про те, що "зими в Україні дуже жорсткі, суворі й надзвичайно холодні", про це заявив у четвер Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді під час відвідин Ірпеня та Бучі.
 
"Тому ми повинні докласти всіх зусиль, аби холод зими не став ще одним випробуванням для людей, яким і так доводиться стикатися з багатьма викликами у своєму житті", - заявив Гранді.
 
Окреслюючи проблеми, пов’язані з війною, він наголосив, що чимало людей змушені переживати розлуку з близьким та рідними, «перебуваючи далеко одне від одного або в самій країні, або як біженці за кордоном».
 
Спілкуючись із постраждалими, Верховний комісар, за його словами, побачив "багато сили, стійкості та рішучості й далі відновлювати, перебудовувати" пошкоджені та зруйновані будинки, "щоб зробити їх знову придатними для життя".
 
Від моменту російського вторгнення, зауважив він, понад 11,5 млн осіб були змушені покинути свої домівки, з них близько 6,3 млн є внутрішньо переміщеними особами.
 
Загалом, за даними Управління ООН з координації гуманітарних справ, в Україні від війни постраждало 15,7 млн людей.
 
З усіх, хто був змушений покинути свої домівки, 60% перемістилися зі сходу країни, 15% - з півночі, 11% - з півдня і ще 11% - з Києва.
 
Найбільше приймають переселенців Дніпропетровська, Харківська, Київська, Полтавська області та місто Київ.
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08 07 2022 09:17
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