WADA похвалила українське антидопінгове законодавство

Воно повністю відповідає Всесвітньому антидопінговому кодексу.

До такого висновку дійшли експерти Всесвітнього антидопінгового агентства (ВАДА), повідомив у суботу Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.

"Отримали підтвердження від керівника департаменту відповідності ВАДА Еміліано Сімонеллі про те, що прийняті нещодавно Закони України "Про антидопінгову діяльність у спорті" та "Про внесення зміни до статті 52 Закону України "Про фізичну культуру і спорт» щодо діяльності Національної лабораторії антидопінгового контролю" цілком відповідають міжнародному антидопінговому законодавству", - написав він у Facebook.

Міністр повідомив, що WADA надаватиме експертну допомогу у розробці положень та процедур, необхідних для імплементації ухвалених законів. "Наша кінцева мета - повне виконання міжнародних зобов’язань, розбудова дієвого національного механізму боротьби з допінгом, захист чесного спорту", - пыдкреслив Гутцайт.

Організація вкотре виступила з засудженням російської військової агресії проти України, додав він. Гутцайт заявив, що дії рф не завадять Україні продовжувати реформи та наближати її до повноправного членства в ЄС, у тому числі в галузі фізичної культури і спорту.