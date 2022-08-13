НОВИНИВоно повністю відповідає Всесвітньому антидопінговому кодексу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
WADA похвалила українське антидопінгове законодавство
Фото з вільного доступу
До такого висновку дійшли експерти Всесвітнього антидопінгового агентства (ВАДА), повідомив у суботу Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.
"Отримали підтвердження від керівника департаменту відповідності ВАДА Еміліано Сімонеллі про те, що прийняті нещодавно Закони України "Про антидопінгову діяльність у спорті" та "Про внесення зміни до статті 52 Закону України "Про фізичну культуру і спорт» щодо діяльності Національної лабораторії антидопінгового контролю" цілком відповідають міжнародному антидопінговому законодавству", - написав він у Facebook.
Міністр повідомив, що WADA надаватиме експертну допомогу у розробці положень та процедур, необхідних для імплементації ухвалених законів. "Наша кінцева мета - повне виконання міжнародних зобов’язань, розбудова дієвого національного механізму боротьби з допінгом, захист чесного спорту", - пыдкреслив Гутцайт.
Організація вкотре виступила з засудженням російської військової агресії проти України, додав він. Гутцайт заявив, що дії рф не завадять Україні продовжувати реформи та наближати її до повноправного членства в ЄС, у тому числі в галузі фізичної культури і спорту.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
13 08 2022 15:35 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО У Чернівцях демонтували пам'ятник радянському солдатові
- ВІДЕО У Китаї представили прототип робота-гуманоїда CyberOne
- ФОТО Продукти, проїзд, мобільний зв'язок: як змінилися ціни за місяць
- В Аргентині знайдено рештки динозавра вагою як кіт
- Друга Українська Армія - Енн Епплбаум, The Atlantic