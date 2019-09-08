Walmart прибирає рекламу жорстоких відеоігор після масової стрілянини у США. Водночас, продаж зброї трива
У магазинах прибирають всі зображення ігор із вмістом насильства і агресивної поведінки, повідомляє "Громадське".
30 липня в місті Саут-Хейвен невідомий убив двох співробітників магазину Walmart і поранив офіцера поліції. Після цього, 3 серпня, в Ель-Пасо 21-річний Патрік Крузіус влаштував масову стрілянину у магазині Walmart, жертвами якої стали 22 людини, поранення отримали 24.
Після трагедій президент США Дональд Трамп поклав частину провини на відеоігри. Він заявив, що саме вони винні у поширенні насильства і жорстокості в суспільстві, хоча наукові дослідження, проведені в останні роки, спростовують ці твердження.
Критика Трампа призвела до падіння акцій великих американських ігрових компаній Activision Blizzard, Electronic Arts і Take-Two Interactive Software 5 на 5%.
Нагадаємо, що у США внаслідок стрілянини у торговельному центрі щонайменше 20 людей загинули.
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