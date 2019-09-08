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Walmart прибирає рекламу жорстоких відеоігор після масової стрілянини у США. Водночас, продаж зброї трива

Walmart ввів нові правила після двох інцидентів із стріляниною в їхньому магазині.
Найбільша у світі роздрібна мережа Walmart почала прибирати рекламу жорстоких відеоігор із прилавків. Водночас, продаж зброї, зокрема напівавтоматичних гвинтівок, триває.
Walmart прибирає рекламу жорстоких відеоігор після масової стрілянини у США. Водночас, продаж зброї трива Фото: інтернет-ресурс

У магазинах прибирають всі зображення ігор із вмістом насильства і агресивної поведінки, повідомляє "Громадське".

Walmart ввів нові правила після двох інцидентів із стріляниною в їхньому магазині. Також керівництво скасувало будь-які промо-акції, пов'язані з іграми зі стріляниною або бійками і зажадало вимкнути всі демонстраційні фільми і ролики із вмістом жорстокості.
 
Журналісти також зазначили, що незважаючи на ці вимоги, у Walmart триває продаж різної зброї. У розмові з USA Today представник мережі Ренді Харгрув заявив, що магазин не планує змінювати політику в питанні поширення зброї.

30 липня в місті Саут-Хейвен невідомий убив двох співробітників магазину Walmart і поранив офіцера поліції. Після цього, 3 серпня, в Ель-Пасо 21-річний Патрік Крузіус влаштував масову стрілянину у магазині Walmart, жертвами якої стали 22 людини, поранення отримали 24.

Після трагедій президент США Дональд Трамп поклав частину провини на відеоігри. Він заявив, що саме вони винні у поширенні насильства і жорстокості в суспільстві, хоча наукові дослідження, проведені в останні роки, спростовують ці твердження.

Критика Трампа призвела до падіння акцій великих американських ігрових компаній Activision Blizzard, Electronic Arts і Take-Two Interactive Software 5 на 5%.

Нагадаємо, що у США внаслідок стрілянини у торговельному центрі щонайменше 20 людей загинули.

 

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