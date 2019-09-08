Walmart прибирає рекламу жорстоких відеоігор після масової стрілянини у США. Водночас, продаж зброї трива

Walmart ввів нові правила після двох інцидентів із стріляниною в їхньому магазині.

Найбільша у світі роздрібна мережа Walmart почала прибирати рекламу жорстоких відеоігор із прилавків. Водночас, продаж зброї, зокрема напівавтоматичних гвинтівок, триває.

У магазинах прибирають всі зображення ігор із вмістом насильства і агресивної поведінки, повідомляє "Громадське".

Walmart ввів нові правила після двох інцидентів із стріляниною в їхньому магазині. Також керівництво скасувало будь-які промо-акції, пов'язані з іграми зі стріляниною або бійками і зажадало вимкнути всі демонстраційні фільми і ролики із вмістом жорстокості.

Журналісти також зазначили, що незважаючи на ці вимоги, у Walmart триває продаж різної зброї. У розмові з USA Today представник мережі Ренді Харгрув заявив, що магазин не планує змінювати політику в питанні поширення зброї.