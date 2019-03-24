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Warner Music вперше у світі уклав контракт зі штучним інтелектом на створення треків

"Ми зможемо продемонструвати силу музики та технологій"
Лейбл Warner Music вперше у світі уклав музичний контракт зі штучним інтелектом.
Warner Music вперше у світі уклав контракт зі штучним інтелектом на створення треків

Розробники планують записати 15 нових альбомів за допомогою музичного додатка Endel, який аналізує геолокацію користувача, його пульс, час доби, погодні умови й створює індивідуальний трек для концентрації, розслаблення або покращення сну. Частину альбомі планують випустити до кінця року, повідомляє "Громадське".

"Ми створюємо персоналізовані аудіозаписи, але впевнені, що слухачам сподобаються і заздалегідь записані альбоми. Так ми зможемо продемонструвати силу музики та технологій", - зазначив творець Endel Олег Ставицький.

За допомогою сервісу розробники записали вже п’ять платівок: "Тиха ніч", "Дощова ніч", "Хмарна ніч", "Хмарний день" і "Туманний ранок". В наступних альбомах планують зосередитися на режимах "концентрація" і "в дорозі".

"Я певний, що слухачі, які користуються цими новими альбомами, виграють від зниженої тривожності та покращення настрою", - сказав Кевін Гор, президент відділу Warner Music.

Компанії Amazon Alexa Fund і Jillionaire Major Lazer стали інвесторами альбомів нейромережі.

Нагадаємо, що Раніше у пустелі Наміб встановили колонки на сонячних батареях, аби трек "Africa" грав "вічно".

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24 03 2019 21:28
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