Washington Post: США не варто надавати Україні гарантії безпеки за зразком статті 5 НАТО

27 грудня 2025, 16:21
Washington Post: США не варто надавати Україні гарантії безпеки за зразком статті 5 НАТО
Фото: з вільних джерел
Експерти закликають Вашингтон обмежитися надійними, але вузькими зобов’язаннями, щоб уникнути небезпечної ескалації конфлікту з рф.

США не слід надавати Україні гарантії безпеки, аналогічні статті 5 НАТО, які передбачають вступ у війну у разі нової агресії росії. 

Заявили в колонці для Washington Post професор Рендського інституту Семюел Чарап та старший науковий співробітник організації "Пріоритети оборони" Дженіфер Кавана.

За їхніми словами, адміністрація повинна надавати пріоритет вузьким, але надійним зобов’язанням — схожим на те, що США та їх союзники були готові зробити для України протягом останніх чотирьох років.

Експерти підкреслили, що США раніше уникали відправки своїх військ до України не через відсутність формальних гарантій, а через стратегічні міркування.

"Якби для захисту життєво важливих інтересів США було необхідно розмістити війська в Україні, вони б уже давно там були", - зазначили автори.

Вони також нагадали, що надання гарантій за зразком ст. 5 може втягнути США у пряму війну з Росією, з ризиком застосування ядерної зброї, оскільки москва готова йти на значно вищі ризики, ніж Вашингтон.

"Можливість ескалації конфлікту ядерною зброєю має стримуючий ефект, але історія показує, що москва готова нести набагато вищі витрати та ризики, ніж США", - йдеться у статті.

Чарап і Кавана підкреслили, що надання Україні ширших гарантій безпеки, які США не зможуть виконати, підриє авторитет Америки на міжнародній арені: союзники та супротивники почнуть сумніватися у надійності інших зобов’язань США.

Експерти радять, що будь-яка угода, яка покладе край війні, повинна забезпечувати Україні гарантії безпеки, але у межах реалістичних і виконуваних зобов’язань.

"Адміністрація Трампа має надати пріоритет вузьким, надійним зобов’язанням, а не щедрим, але потенційно порожнім і небезпечним гарантіям", - підсумували вони.

 
