WBO зобов'язала Камбососа провести бій із Ломаченком - ЗМІ

Всесвітня боксерська організація (WBO) зобов'язала абсолютного чемпіона світу у легкій вазі Джорджа Камбососа провести бій із Василем Ломаченком.

Про це повідомляє Укрінформ.

"За словами Едді Гірна, WBO офіційно зобов'язала Джорджа Камбососа провести захист титулів WBA, WBC (Franchise), WBO та IBF у бою з Василем Ломаченком", - написав у Twitter журналіст Майкл Бенсон.

Камбосос проведе перший титульний захист 5 червня у Мельбурні. Повідомлялося, що його наступним суперником стане Ломаченко або Девін Гейні.

Напередодні Ломаченко прийняв умови Камбососа щодо титульного бою, проте сам австралієць все ще не дав згоди на поєдинок із колишнім чемпіоном світу у трьох вагових категоріях.

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