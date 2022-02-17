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WBO зобов'язала Камбососа провести бій із Ломаченком - ЗМІ

Ломаченко посідає першу позицію в рейтингу WBO
Всесвітня боксерська організація (WBO) зобов'язала абсолютного чемпіона світу у легкій вазі Джорджа Камбососа провести бій із Василем Ломаченком.
WBO зобов Василь Ломаченко. Фото: sportanalytic.com

Про це повідомляє Укрінформ.

"За словами Едді Гірна, WBO офіційно зобов'язала Джорджа Камбососа провести захист титулів WBA, WBC (Franchise), WBO та IBF у бою з Василем Ломаченком", - написав у Twitter журналіст Майкл Бенсон.

Камбосос проведе перший титульний захист 5 червня у Мельбурні. Повідомлялося, що його наступним суперником стане Ломаченко або Девін Гейні.

Напередодні Ломаченко прийняв умови Камбососа щодо титульного бою, проте сам австралієць все ще не дав згоди на поєдинок із колишнім чемпіоном світу у трьох вагових категоріях.

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17 02 2022 14:54
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