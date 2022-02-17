СПОРТ НОВИНИВсесвітня боксерська організація (WBO) зобов'язала абсолютного чемпіона світу у легкій вазі Джорджа Камбососа провести бій із Василем Ломаченком.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
WBO зобов'язала Камбососа провести бій із Ломаченком - ЗМІ
Ломаченко посідає першу позицію в рейтингу WBO
Василь Ломаченко. Фото: sportanalytic.com
Про це повідомляє Укрінформ.
"За словами Едді Гірна, WBO офіційно зобов'язала Джорджа Камбососа провести захист титулів WBA, WBC (Franchise), WBO та IBF у бою з Василем Ломаченком", - написав у Twitter журналіст Майкл Бенсон.
Камбосос проведе перший титульний захист 5 червня у Мельбурні. Повідомлялося, що його наступним суперником стане Ломаченко або Девін Гейні.
Напередодні Ломаченко прийняв умови Камбососа щодо титульного бою, проте сам австралієць все ще не дав згоди на поєдинок із колишнім чемпіоном світу у трьох вагових категоріях.
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