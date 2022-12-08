НОВИНИУгорський лоукостер Wizz Air пропонує українцям 100 тисяч безкоштовних квитків для подорожей Європою.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Wizz Air виділив українцям 100 тис. безкоштовних квитків для подорожей країнами Європи
Фото: Petru Dimoff / planespotters.net
Про це повідомляє пресслужба компанії у Facebook.
"Ми продовжуємо підтримувати громадян України, надаючи 100 тис. безкоштовних квитків на всі рейси континентальної Європи та Великої Британії", – йдеться у повідомленні.
Квитки на понад 800 напрямків можна отримати для перельотів із 15 вересня по 8 грудня 2022 року. Для цього потрібно мати український паспорт і міжнародний сертифікат про вакцинацію від COVID–19.
Попри те, що квитки безкоштовні, на сайті однаково потрібно буде ввести дані банківської картки.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що дочірня компанія Wizz Air в Об'єднаних Арабських Еміратах відновлює польоти до росії.
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12 08 2022 16:03 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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