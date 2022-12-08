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Wizz Air виділив українцям 100 тис. безкоштовних квитків для подорожей країнами Європи

Угорський лоукостер Wizz Air пропонує українцям 100 тисяч безкоштовних квитків для подорожей Європою.
Wizz Air виділив українцям 100 тис. безкоштовних квитків для подорожей країнами Європи Фото: Petru Dimoff / planespotters.net

Про це повідомляє пресслужба компанії у Facebook.

"Ми продовжуємо підтримувати громадян України, надаючи 100 тис. безкоштовних квитків на всі рейси континентальної Європи та Великої Британії", – йдеться у повідомленні. 

Квитки на понад 800 напрямків можна отримати для перельотів із 15 вересня по 8 грудня 2022 року. Для цього потрібно мати український паспорт і міжнародний сертифікат про вакцинацію від COVID–19.

Попри те, що квитки безкоштовні, на сайті однаково потрібно буде ввести дані банківської картки.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що дочірня компанія Wizz Air в Об'єднаних Арабських Еміратах відновлює польоти до росії.

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12 08 2022 16:03
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