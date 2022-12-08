Wizz Air виділив українцям 100 тис. безкоштовних квитків для подорожей країнами Європи

Угорський лоукостер Wizz Air пропонує українцям 100 тисяч безкоштовних квитків для подорожей Європою.

Про це повідомляє пресслужба компанії у Facebook.

"Ми продовжуємо підтримувати громадян України, надаючи 100 тис. безкоштовних квитків на всі рейси континентальної Європи та Великої Британії", – йдеться у повідомленні.

Квитки на понад 800 напрямків можна отримати для перельотів із 15 вересня по 8 грудня 2022 року. Для цього потрібно мати український паспорт і міжнародний сертифікат про вакцинацію від COVID–19.

Попри те, що квитки безкоштовні, на сайті однаково потрібно буде ввести дані банківської картки.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що дочірня компанія Wizz Air в Об'єднаних Арабських Еміратах відновлює польоти до росії.