WP: Лідери намагаються не дратувати Трампа, поки Україна ризикує залишитися без зброї США

Українська сторона сподівається переконати Трампа, зокрема у питанні купівлі американської зброї.

У перший день дводенного саміту НАТО в Гаазі, 24 червня, союзники намагаються демонструвати єдність попри зростаючу напругу між США та Україною.

Як пише The Washington Post, нинішній формат заходу показує, що адміністрація Дональда Трампа наразі не готова надати Києву нову військову допомогу.

Учасники саміту, зокрема і керівництво Альянсу, обережно уникають прямої взаємодії між Трампом і Володимиром Зеленським, щоби не викликати роздратування у президента США, який виявляє явне охолодження до українського лідера. Попри заяви Трампа про можливу коротку зустріч із Зеленським у кулуарах, НАТО не планує їхню спільну появу в офіційному форматі.

За словами голови Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександра Мережка, союзники намагаються підтримати Україну, не погіршуючи при цьому відносини з Білим домом. У розмовах із журналістами європейські дипломати підтвердили, що ситуація з військовою допомогою США — критична: припинення постачань американської зброї посилить тиск на європейських партнерів і погіршить становище ЗСУ на фронті.

Українська сторона сподівається переконати Трампа, зокрема у питанні купівлі американської зброї, включно з системами ППО. Цю пропозицію Зеленський хотів озвучити ще під час саміту G7, однак зустріч зірвалася через достроковий від’їзд Трампа.

За інформацією журналістів, сьогодні ввечері Зеленський може приєднатися до офіційної вечері з участю Трампа, яку влаштує король Нідерландів Віллем-Олександр. Остаточне рішення про зустріч лідерів залежатиме від Білого дому.

Тим часом у самій адміністрації США визнають, що переговори з рф зайшли у глухий кут. Посол США в НАТО Метью Вітакер підтвердив, що жодного нового рішення щодо допомоги Україні наразі не ухвалено. Трамп більше зосереджений на перемир’ї, але останнім часом навіть пригрозив вийти з діалогу, зважаючи на ескалацію війни між Ізраїлем і Іраном.

На тлі цих подій європейські лідери визнають, що путін планує затягнути війну, очікуючи послаблення підтримки України з боку США. Тим часом Київ активізував виробництво власної зброї — дронів, артилерії — і продовжує тримати оборону. Проте без американської підтримки ресурси України можуть вичерпатися вже протягом року.

"Україна, ймовірно, зможе триматися ще 12 місяців, але буде змушена вести оборонну війну з дедалі суворішим нормуванням боєприпасів", — цитує The Washington Post високопосадовця НАТО.

Хоча деякі європейські дипломати висловлюють обережну впевненість у тому, що Трампа можна буде переконати в необхідності постачань, остаточне рішення все одно залишається за ним.