WP: путін не реагує на удари по аеродромах і сподівається на виснаження української армії

російський правитель досі офіційно не відреагував на українські атаки по російських аеродромах.

російському диктатору владіміру путіну неприємна українська атака по аеродромах рф, проте у нього "стійка психіка", до того ж він робить ставку на довгострокову стратегію.

Про це пише The Washington Post із посиланням на колишнього високопоставленого російського чиновника.

Видання нагадало, що російський правитель досі офіційно не відреагував на українські атаки по російських аеродромах, що відбулися 1 червня. російські державні ЗМІ, зазначається, теж зберігають мовчання. Лише прессекретар кремля Дмитро Пєсков у вівторок заявив, що президента інформують про розвиток ситуації та що триває розслідування.

"Звичайно, що в кремлі незадоволені. Звичайно, це провал російських спецслужб, і путіну це неприємно - але у нього товста шкіра і стійка психіка", - процитувало видання колишнього високопоставленого чиновника кремля.

Хоч Україна провела "геніальну і складну операцію", сказав експосадовець, проте путін робить ставку на довгострокову стратегію.

"путін думає про інше: кожен місяць війни збільшує нестачу живої сили в українській армії, і вирішення цієї проблеми, здається, немає. путін планує почекати і побачити ці негаразди", - пояснив співрозмовник видання.

Він додав, що прямої відповіді москви на українські атаки може й не бути "на тлі триваючої ескалації з обох сторін".

Нагадаємо, Служба безпеки України (СБУ) відпрацювала відразу по чотирьох військових аеродромах рф.

Генштаб озвучив точні втрати рф під час спецоперації "Павутина". За його даними, Сили оборони вразили 41 ворожий літак, серед яких стратегічні бомбардувальники та інші види бойових повітряних суден.

Голова СБУ генерал-лейтенант Василь Малюк також розповідав, що унаслідок ударів дронами було уражено 41 літак, серед яких - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160. За його словами, загалом йдеться про ураження 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування рф.