WP: росія атакує Київ після перекидання США боєприпасів з України на Близький Схід

У ніч на 17 червня росіяни запустили по Україні 472 ракети та дрони.

росія масовано атакувала Київ в ніч проти 17 червня після того, як США передали на Близький Схід 10 тисяч снарядів для захисту від дронів, що були призначені для України.

Про це розповів співробітник Служби безпеки України для The Washington Post.

За його словами, відсутність "відносно дешевих ракет" або невеликих ракет, які використовуються для перехоплення дронів, створює небезпечну ситуацію для України тоді, коли рф запускає сотні безпілотників під час кожної атаки.

"Вони забрали всі ці боєприпаси. Вони були надзвичайно важливими. Нам потрібно якомога швидше знайти нове рішення проти Shahed. Інакше така ситуація буде повторюватися щодня", - зауважив співрозмовник видання.

Водночас науковий співробітник Українського національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков підкреслив, що перенаправлення боєприпасів на Близький Схід позбавить Україну захисту в той час, коли "російська тактика і масштаби атак еволюціонують, щоб зробити атаки більш смертоносними".

У ніч на 17 червня росіяни запустили по Україні 472 ракети та дрони. Основний удар окупанти спрямували на Київ.

Загалом у Києві станом на ранок 18 червня 22 людина загинула, ще 134 постраждали.

Через масований російський обстріл Україна надіслала запит про проведення екстреного засідання Ради Безпеки ООН.

Посольство США в Україні відреагувало на російський обстріл Києва 17 червня. Ворожа атака забрала життя понад 20 осіб.

Американські дипломати приєдналися до Дня жалоби за жертвами російського удару по Києву 17 червня. Серед загиблих - громадянин США, а серед понад 130 поранених є діти.

У посольстві заявили, що російська атака суперечить закликам президента США Дональда Трампа.

"Ми висловлюємо найглибші співчуття родинам загиблих. Цей безглуздий напад суперечить заклику Президента Трампа зупинити вбивства та покласти край війні", - йдеться у повідомленні.