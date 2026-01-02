Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
WP: росія вигадала атаку України на резиденцію путіна, щоб зірвати мирні переговори

02 січня 2026, 18:38
з вільних джерел
Українські чиновники та іноземні дипломати називають звинувачення рф спробою зірвати мирні переговори США і України.

За неправдивими заявами росії про нібито атаку українських безпілотників на одну з резиденцій владіміра путіна стоять набагато серйозніші перешкоди для завершення війни. Найголовнішою з них є непохитне прагнення України до незалежного та демократичного майбутнього, тоді як росія прагне за будь-яку ціну завадити цьому процесу.

Про це повідомляє The Washington Post.

Журналісти видання зазначають, що мирний план, запропонований президентом США Дональдом Трампом, передбачає розширену участь США та європейських країн в Україні, включно з "натовськими" гарантіями безпеки, створенням демілітаризованої «вільної економічної зони» вздовж лінії фронту та контролем західними силами української атомної електростанції в Запоріжжі. Ці положення суперечать військовим цілям рф, і, ймовірно, будуть відхилені кремлем.

Попри спочатку емоційну реакцію Трампа на заяву путіна про нібито атаку, наприкінці грудня він опублікував посилання на статтю New York Post, де йшлося, що удару не було, а вся історія, найімовірніше, була вигадана, щоб зірвати мирну ініціативу.

Українські чиновники та іноземні дипломати називають звинувачення рф спробою зірвати мирні переговори США і України. Старший науковий співробітник Центру Карнегі "Росія-Євразія" Тетяна Станова вважає ці дії "сильним ударом по столу", щоб Захід почув, що пропозиції миру йдуть у напрямку, який абсолютно не влаштовує москву.

Один з дипломатів, що стежить за переговорами, назвав заяви "класичною психологічною операцією" путіна, спрямованою на маніпулювання Трампом і зірвання американсько-української платформи мирних перемовин.

Голова комітету з питань закордонних справ у парламенті України Олександр Мережко додав, що головною надією залишалося розуміння США, що росія маніпулює Трампом, і що це може підсилити підтримку України.

The Washington Post підсумовує, що попри фейкові звинувачення щодо дронів, основною перешкодою для завершення війни залишаються глибинні розбіжності між рф та Україною. росія не готова приймати компроміси, які забезпечують демократичне та незалежне майбутнє України та зміцнюють її зв’язки з Європою та США.

Більше публікацій

