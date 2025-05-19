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ПОЛІТИКА

WSJ: путін затягує переговори в надії що Трамп усуне США від підтримки України

19 травня 2025, 11:39
WSJ: путін затягує переговори в надії що Трамп усуне США від підтримки України
Фото: REUTERS
путін прагне до того, щоб Трамп припинив постачання зброї та важливої розвідувальної інформації в Україну, і російські війська отримали можливість вийти за рамки свого повільного наступу і захопити більше української території.

російський диктатор владімір путін затягує переговори щодо війни в Україні, розраховуючи на те, що президент США Дональд Трамп врешті-решт самоусунеться від участі у припиненні конфлікту і відмовиться від підтримки України.

Про це пише Емі Найт у статті для The Wall Street Journal.

Як нагадує Найт, після всіх спекуляцій про те, як путін відреагує на пропозицію президента України Володимира Зеленського зустрітися для мирних переговорів у Стамбулі, не дивно, що путін відмовився, відправивши замість себе делегацію низького рівня.

"Неодноразово заявляючи про нелегітимність уряду Зеленського, путін пішов би на величезну поступку - і здався б слабким - якби зустрівся з Зеленським. Що ще важливіше, зустріч між ними, на якій Трамп також запропонував йому бути присутнім, не принесла б багато чого. путін насолоджується роллю лідера воєнного часу і сповнений рішучості продовжувати конфлікт доти, доки Україна не буде змушена стати "дружнім" сусідом", - пише вона.

Як стверджує Найт, головна проблема в позиції США полягає в тому, що Трамп, схоже, не розуміє, що путін не готовий припинити військові дії, оскільки насолоджується цим конфліктом.

путін прагне до того, щоб Трамп припинив постачання зброї та важливої розвідувальної інформації в Україну, і російські війська отримали можливість вийти за рамки свого повільного наступу і захопити більше української території, вважає вона:

"З цією метою путін продовжує переговори в надії, що Трамп зрештою відмовиться від мирного врегулювання і взагалі піде від конфлікту".

Трамп має ясно дати зрозуміти путіну, що якщо росія не погодиться на 30-денне припинення вогню і не відмовиться від своїх вимог, США продовжать надавати Україні військову допомогу, необхідну для захисту від російської агресії, підкреслює Найт.

За даними Bloomberg, путін упевнений у здатності своїх військ прорвати українську оборону до кінця року та взяти під контроль чотири регіони, які росія оголосила своїми — Донецьку, Луганську, Запорізьку і Херсонську області.

війнаВладімір ПутінДональд Трамппереговори

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