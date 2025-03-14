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ПОЛІТИКА

WSJ: Трамп опинився у глухому куті через позицію путіна щодо припинення вогню в Україні

14 березня 2025, 12:33
WSJ: Трамп опинився у глухому куті через позицію путіна щодо припинення вогню в Україні
путін з Трампом, фото: Jorge Silva / Reuters
Чи досягне Трамп своєї мети, залежить від того, як він і його радники проведуть подальші переговори з москвою.

Президент США Дональд Трамп зіткнувся з дилемою у своїх зусиллях досягти припинення вогню в Україні, оскільки російський диктатор владімір путін, схоже, не готовий до поступок.

Про це пише The Wall Street Journal (WSJ).

За інформацією видання, Трамп вважав, що для посередництва у досягненні перемир'я достатньо лише «так» від путіна. Натомість кремль висунув нові вимоги, зокрема обмеження мобілізації в Україні, припинення постачання західної зброї та зупинку бойових дій ще до початку переговорів.

WSJ зазначає, що тепер Трамп змушений обирати між двома сценаріями: або вжити нових санкцій проти москви у разі відмови від мирного плану, або ризикнути втратити підтримку України та європейських союзників, які побоюються відновлення агресії з боку росії.

У Вашингтоні дедалі частіше лунають заклики до посилення тиску на Кремль. Зокрема, сенатор Ліндсі Грем заявив про необхідність запровадження "нищівних санкцій та мит" проти росії у разі зриву перемир’я. Інші впливові республіканці наголошують на важливості демонстрації сили перед путіним.

Тим часом аналітики сумніваються у реальній готовності кремля до миру. На думку Аліни Полякової, президентки Центру аналізу європейської політики, москва відкине будь-яку угоду, навіть якщо США домовляться з Україною.

WSJ підсумовує, що наступним великим випробуванням для Трампа стане реакція республіканців на його рішення щодо росії. У разі, якщо президент США не наважиться на посилення санкцій, це може стати переломним моментом у його зовнішньополітичній стратегії.

війнаВладімір ПутінДональд Трамппереговори

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