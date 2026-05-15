X Маска погодився посилити захист британських користувачів від мови ненависті та терористичного контенту

Британський регулятор у сфері комунікацій Ofcom заявив, що компанія X, яка належить Ілону Маску, погодилася посилити захист британських користувачів від незаконних проявів мови ненависті та контенту, пов'язаного з тероризмом.

Про це йдеться в офіційній заяві регулятора.

Згідно з угодою, платформа зобов'язалася перевіряти підозрілі публікації у середньому протягом 24 годин, а щонайменше 85% таких публікацій, протягом 48 годин. Крім того, X обмежить доступ у Великій Британії до акаунтів, які ведуться від імені організацій, заборонених згідно з британським законодавством про тероризм, та щоквартально надаватиме Ofcom дані про результати своєї діяльності протягом наступного року.

Платформа також залучить зовнішніх експертів для вдосконалення систем повідомлення про порушення після занепокоєння громадських організацій щодо того, що скарги на контент не завжди належно опрацьовуються.

"Ми маємо докази того, що терористичний контент та незаконні висловлювання ненависті продовжують існувати на деяких найбільших сайтах соціальних мереж", – сказав директор групи з онлайн-безпеки Ofcom Олівер Гріффітс.