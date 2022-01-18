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XI Міжнародний фестиваль "Книжковий арсенал" відбудеться 25-29 травня

Цього року фокус-темою XI "Книжкового арсеналу" буде "Велике переселення"
XI Міжнародний фестиваль "Книжковий арсенал" відбудеться 25-29 травня у Києві.
XI Міжнародний фестиваль "Книжковий арсенал" відбудеться 25-29 травня Фото: gettyimages.com

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на відділ комунікацій "Мистецького арсеналу".

"XI Міжнародний фестиваль "Книжковий арсенал" розпочав прийом заявок на участь у програмі та у книжковому ярмарку. Цього року фестиваль відбудеться 25-29 травня", - йдеться у повідомленні.

Цього року фокус-темою XI "Книжкового арсеналу" буде "Велике переселення", куратором якої стала перекладачка та видавчиня Оксана Форостина.

"Книжковий арсенал" відбувається з 2011 року, щороку в ньому беруть участь понад 200 організацій і відвідують понад 50 тисяч людей. У 2019 році він здобув звання "Найкращий літературний фестиваль світу".

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18 01 2022 17:37
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