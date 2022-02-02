"Я би їх не чіпав": Марченко розповів про боротьбу з "зарплатними" ФОПами
Про це він розповів в інтерв’ю Економічній правді.
Йдеться про боротьбу з так званими "зарплатними ФОПами", тобто коли роботодавці замість офіційного працевлаштування співробітників наймають фізосіб-підприємців для "оптимізації" податків.
Раніше голова податкового комітету Данило Гетманцев заявляв, що розробляється механізм боротьби з таким "працевлаштуванням".
Марченко натомість заявив, що "враховуючи чутливість питання для суспільного і політичного середовища, я б не чіпав ФОПів".
За його словами, процес запровадження РРО потрібен, адже це "чистка системи".
"Якщо ми хочемо рухатися в правильному напрямку, поступово, без жорстких обмежень, треба запровадити РРО і робити діяльність бізнесу прозорою", - додав міністр.
За його словами, середній та малий бізнес є чутливою категорією людей, і будь-яке рішення у цій сфері варто ухвалювати з точки зору не тільки розуміння інтересів бюджету або справедливості, а й суспільно-політичних настроїв сфери.
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