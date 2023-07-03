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ПОЛІТИКА

"Я гарантую вам, що Сі дуже уважно стежить за тим, що відбувається в Україні" – Пенс

03 липня 2023, 11:22
Політик вважає, що кращий спосіб захистити Тайвань – це достатньо озброїти Україну.

Сенатор від Республіканської партії, колишній віце-президент США та нинішній кандидат у президенти ШтатівМайк Пенс впевнений, що китайський лідер Сі Цзіньпін уважно стежить за російським вторгненням до Україні та проводить паралелі з можливим військовим конфліктом навколо Тайваня. Про це він заявив у коментарі телеканалу CBS

Про це повідомляє The Hill.  

"Я гарантую вам, що Сі дуже уважно стежить за тим, що відбувається в Україні. Ми дамо українцям [все необхідне] набагато швидше, ніж це робить Джо Байден, ми дамо їм те, що їм потрібно для перемоги в цій боротьбі, щоб відбити російське вторгнення", – сказав Пенс. 

На думку політика надання Україні необхідної зброї є «найбільш ефективним способом надіслати оглушливий сигнал комуністичному Китаю, щоб він стримав свої військові амбіції в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні». 

"Послухайте, якщо росія захопить Україну. Я передбачаю, що не пройде багато часу, як російська армія перетне кордон, де наші чоловіки і жінки в уніформі будуть змушені йти і воювати. Якщо вона перетне кордон з країнами-членами НАТО – Польщею, Естонією, Латвією, Литвою", – заявив Пенс  інтерв’ю NBC News.

Сі Цзіньпінпенсвійна в Україн

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