Реєстрація Вхід
RSS
ЗДОРОВ'Я НОВИНИ

"Я хочу бути послом надії": другий пацієнт із ВІЛ, якому вдалося досягнути ремісії, розкрив свою особисті

Лікар чоловіка розповів виданню, що після останніх аналізів у Кастіллехо не виявили ВІЛ
Другий пацієнт із ВІЛ-інфекцією, якому вдалося досягнути ремісії, розкрив свою особистість. Він хоче бути "послом надії" для інших пацієнтів.
"Я хочу бути послом надії": другий пацієнт із ВІЛ, якому вдалося досягнути ремісії, розкрив свою особисті Фото: з вільних джерел

Про це він заявив у першому інтерв'ю для New York Times, повідомляє "Громадське".

Адам Кастіллехо був відомий як "лондонський пацієнт". У 2019 році його представили як другого пацієнта в історії, який завдяки такому лікуванню досяг ремісії ВІЛ.

"Я дивився телевізор і думав: Окей, вони говорять про мене", - розповів Кастіллехо.

Спочатку Адам хотів залишатися анонімним. Він створив акаунт у Twitter "Londonpatient", де не вказував своє ім'я. Також він щотижня спілкувався з іншим пацієнтом у ремісії - Тімоті Брауном.

Нещодавно Кастіллехо обговорив з лікарями, друзями та матір'ю можливість розказати свою історію. Так, він вирішив стати "послом надії" для інших пацієнтів.

Фото: NYT Science

Адам жив із ВІЛ з 2003 року, а у 2012 році у нього діагностували лімфогранулематоз. 

За словами Адами, йому вдалося пережити цей період життя завдяки підтримці партнера. Також він перетворив свою любов до приготування їжі у роботу кухарем у модному ресторані. Кастіллехо харчувався здоровою їжею, робив фізичні вправи, їздив на велосипеді, бігав і плавав.

Декілька років його лікували хіміотерапією. Адам каже, що бачив, як деякі приятелі у лікарні вмирають, а деяким стає краще. Водночас він відчував, як тіло слабшає після кожної терапії.

"Я боровся психічно. Я намагаюся дивитись на світлу сторону, але вона згасала", - пояснив Кастіллехо.

Разом із другом Пітером Адам шукав альтернативні способи лікування. Вони знайшли доктора Івана Габріеля - експерта з трансплантації кісткового мозку для лікування раку.

Адаму пересадили стовбурові клітини від донора з двома копіями гену CCR5Δ32 - що призвело до стадії ремісії захворювання на ВІЛ-інфекцію та злоякісного захворювання.Також він перестав вживати антиретровірусну терапію (необхідна для підтримки організму людей з ВІЛ).

Лікар чоловіка розповів виданню, що після останніх аналізів у Кастіллехо не виявили ВІЛ.

Після ремісії Адам відпустив волосся до плечей, бо втратив його декілька разів під час лікування. А свій 40 день народження відсвяткував поїздкою в Мачу-Пікчу в Перу.

Читайте також: Україна ухвалила стратегію протидії ВІЛ/СНІДу, туберкульозу та гепатитам

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 03 2020 16:14
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Пропозиції МОЗ: Обов

Пропозиції МОЗ: Обов'язкове сортування сміття. Більше туалетів і пандусів. Ні обрізці дерев

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.