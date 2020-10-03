"Я хочу бути послом надії": другий пацієнт із ВІЛ, якому вдалося досягнути ремісії, розкрив свою особисті

Лікар чоловіка розповів виданню, що після останніх аналізів у Кастіллехо не виявили ВІЛ

Другий пацієнт із ВІЛ-інфекцією, якому вдалося досягнути ремісії, розкрив свою особистість. Він хоче бути "послом надії" для інших пацієнтів.

Про це він заявив у першому інтерв'ю для New York Times, повідомляє "Громадське".

Адам Кастіллехо був відомий як "лондонський пацієнт". У 2019 році його представили як другого пацієнта в історії, який завдяки такому лікуванню досяг ремісії ВІЛ.

"Я дивився телевізор і думав: Окей, вони говорять про мене", - розповів Кастіллехо.

Спочатку Адам хотів залишатися анонімним. Він створив акаунт у Twitter "Londonpatient", де не вказував своє ім'я. Також він щотижня спілкувався з іншим пацієнтом у ремісії - Тімоті Брауном.

Нещодавно Кастіллехо обговорив з лікарями, друзями та матір'ю можливість розказати свою історію. Так, він вирішив стати "послом надії" для інших пацієнтів.

Фото: NYT Science

Адам жив із ВІЛ з 2003 року, а у 2012 році у нього діагностували лімфогранулематоз. За словами Адами, йому вдалося пережити цей період життя завдяки підтримці партнера. Також він перетворив свою любов до приготування їжі у роботу кухарем у модному ресторані. Кастіллехо харчувався здоровою їжею, робив фізичні вправи, їздив на велосипеді, бігав і плавав. Декілька років його лікували хіміотерапією. Адам каже, що бачив, як деякі приятелі у лікарні вмирають, а деяким стає краще. Водночас він відчував, як тіло слабшає після кожної терапії. "Я боровся психічно. Я намагаюся дивитись на світлу сторону, але вона згасала", - пояснив Кастіллехо. Разом із другом Пітером Адам шукав альтернативні способи лікування. Вони знайшли доктора Івана Габріеля - експерта з трансплантації кісткового мозку для лікування раку. Адаму пересадили стовбурові клітини від донора з двома копіями гену CCR5Δ32 - що призвело до стадії ремісії захворювання на ВІЛ-інфекцію та злоякісного захворювання.Також він перестав вживати антиретровірусну терапію (необхідна для підтримки організму людей з ВІЛ). Лікар чоловіка розповів виданню, що після останніх аналізів у Кастіллехо не виявили ВІЛ. Після ремісії Адам відпустив волосся до плечей, бо втратив його декілька разів під час лікування. А свій 40 день народження відсвяткував поїздкою в Мачу-Пікчу в Перу.

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