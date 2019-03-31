"Я критично і тверезо розумію той сигнал, який суспільство подає сьогодні владі", - Порошенко

Порошенко готовий до "глибокого та предметного діалогу з тими, кого не зміг переконати перед першим туром"

Президент України Петро Порошенко заявив, що не відчуває "ейфорії" після оприлюднення результатів екзит-полів.

"Я не відчуваю жодної ейфорії. Я критично і тверезо розумію той сигнал, який суспільство подає сьогодні чинній владі. Це є суворий урок для мене і для всієї нашої команди. Це є абсолютно серйозний привід для ретельної роботи над помилками, допущеними протягом останніх років", – сказав Порошенко, повідомляє "Радіо Свобода".

Він додав, що готовий до "глибокого та предметного діалогу з тими, кого не зміг переконати перед першим туром".

Нагадаємо, що за даними "Національного екзит-полу", за Зеленського проголосували 30,4% респондентів, опитаних на виході з виборчих дільниць.

Чинного президента Петра Порошенка підтримали 17,8% респондентів, лідера "Батьківщини" Юлію Тимошенко - 14,2%.