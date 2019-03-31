ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент України Петро Порошенко заявив, що не відчуває "ейфорії" після оприлюднення результатів екзит-полів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Я критично і тверезо розумію той сигнал, який суспільство подає сьогодні владі", - Порошенко
Порошенко готовий до "глибокого та предметного діалогу з тими, кого не зміг переконати перед першим туром"
Фото: Укрінформ
"Я не відчуваю жодної ейфорії. Я критично і тверезо розумію той сигнал, який суспільство подає сьогодні чинній владі. Це є суворий урок для мене і для всієї нашої команди. Це є абсолютно серйозний привід для ретельної роботи над помилками, допущеними протягом останніх років", – сказав Порошенко, повідомляє "Радіо Свобода".
Він додав, що готовий до "глибокого та предметного діалогу з тими, кого не зміг переконати перед першим туром".
Нагадаємо, що за даними "Національного екзит-полу", за Зеленського проголосували 30,4% респондентів, опитаних на виході з виборчих дільниць.
Чинного президента Петра Порошенка підтримали 17,8% респондентів, лідера "Батьківщини" Юлію Тимошенко - 14,2%.
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