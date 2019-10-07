"Я маю підтримку людей, обов’язково треба мене вмочити", -секретар Бориспільскої РДА Годунок про конфлікт
"Безумовно підстав не було. Якщо це не політика, то чому згадується "Батьківщина"? Кажіть про мене, як про чиновника. Мене обирали люди, я не його підлеглий. Я задав йому питання, сказав, що є корупція в РДА, нам потрібно від вас кошти, як від президента, відремонтувати, побудувати лікарню, нам потрібен корпус лікарні. Я його перед тим завів не по графіку, а туди, куди його заводити не хотіли - в терапію, інфекційне відділення, де там просто падає стеля. Напевно за це його оточення мене і облило брудом, плюс подивилися по рейтингу, що Ярослав має підтримку людей, тричі обирався депутатом, є секретарем, обов’язково треба мене вмочити", - сказав Годунок, повідомляє "Громадське".
Також він додав, що раніше був депутатом від Радикальної партії, допоки не змінився президент.
"Коли обрали нового президента, якого я особисто підтримував, я сказав Ляшку, що він не має права його критикувати, відповідно його обрали люди, потрібно їх почути. Мене вигнали з партії. "Батьківщина" звернулася до мене і сказала, що вони готові підтримати мене у Верховну раду", - пояснив чиновник.
Також Годунок запевнив, що на даний час не має жодних судимостей, адже тоді б його не зареєстрували в ЦВК. Натомість пояснив, що судимість була і не одна, але сфальсифіковані. Мова йде про його службу у "Беркуті" з 1997 по 2000 роки.
"Через конфлікт з керівництвом, яке кришувало наркопритони, мене було звільнено заднім числом з МВС, а отже попереднє затримання, яке я здійснював розцінили, як хуліганство, розбій", - пояснив Годунок.
Також чоловік додав, що проти нього відкривали ще дві справи про зберіганеня наркотиків, які за його словами йому підкинули та про тероризм.
"Я створив та очолював організацію "Пора" і в мене у підвалі начебто знайшли вибухівку та інкримінували тероризм", - розповів чоловік.
Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський під час візиту до Борисполя вигнав з засідання секретаря міської ради Ярослава Годунка.
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