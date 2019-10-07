"Я маю підтримку людей, обов’язково треба мене вмочити", -секретар Бориспільскої РДА Годунок про конфлікт

"Безумовно підстав не було. Якщо це не політика, то чому згадується "Батьківщина"? Кажіть про мене, як про чиновника. Мене обирали люди, я не його підлеглий"

Секретар Бориспільської Районної державної адміністрації Ярослав Годунок, якого президент Володимир Зеленський вигнав із засідання, назвавши "розбійником", назвав такий конфлікт політичним.

"Безумовно підстав не було. Якщо це не політика, то чому згадується "Батьківщина"? Кажіть про мене, як про чиновника. Мене обирали люди, я не його підлеглий. Я задав йому питання, сказав, що є корупція в РДА, нам потрібно від вас кошти, як від президента, відремонтувати, побудувати лікарню, нам потрібен корпус лікарні. Я його перед тим завів не по графіку, а туди, куди його заводити не хотіли - в терапію, інфекційне відділення, де там просто падає стеля. Напевно за це його оточення мене і облило брудом, плюс подивилися по рейтингу, що Ярослав має підтримку людей, тричі обирався депутатом, є секретарем, обов’язково треба мене вмочити", - сказав Годунок, повідомляє "Громадське".

Також він додав, що раніше був депутатом від Радикальної партії, допоки не змінився президент.

"Коли обрали нового президента, якого я особисто підтримував, я сказав Ляшку, що він не має права його критикувати, відповідно його обрали люди, потрібно їх почути. Мене вигнали з партії. "Батьківщина" звернулася до мене і сказала, що вони готові підтримати мене у Верховну раду", - пояснив чиновник.

Також Годунок запевнив, що на даний час не має жодних судимостей, адже тоді б його не зареєстрували в ЦВК. Натомість пояснив, що судимість була і не одна, але сфальсифіковані. Мова йде про його службу у "Беркуті" з 1997 по 2000 роки.

"Через конфлікт з керівництвом, яке кришувало наркопритони, мене було звільнено заднім числом з МВС, а отже попереднє затримання, яке я здійснював розцінили, як хуліганство, розбій", - пояснив Годунок.

Також чоловік додав, що проти нього відкривали ще дві справи про зберіганеня наркотиків, які за його словами йому підкинули та про тероризм.

"Я створив та очолював організацію "Пора" і в мене у підвалі начебто знайшли вибухівку та інкримінували тероризм", - розповів чоловік.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський під час візиту до Борисполя вигнав з засідання секретаря міської ради Ярослава Годунка.