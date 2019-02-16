Я на боці Порошенка, але "Північний потік-2" теж важливий, - Меркель

Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель вважає, що попри проблеми, які створює Росія для всього світу, її ізоляція не є припустимою.

"Після 2014 року відносини з РФ докорінно змінилися", - заявила вона під час панельної дискусії на безпековій конференції, повідомляє з Мюнхена "Європейська правда".

Водночас, вона вважає необхідним зберігати не лише діалог, але і "партнерство" з путінською Росією. "Геостратегічно Європа не вправі переривати відносини з Росією", - наголосила вона.

У своєму виступі, а також у відповідях на запитання Меркель кількаразово підтримала добудову нової гілки "Північного потоку", відкинувши критику цього рішення, що лунає від партнерів.

"Звичайно я на боці пана Порошенка (у конфлікті з РФ – ред.), але питання, пов’язані з "Північним потоком-2", також лишаються для мене важливими", - пояснила вона

"Російський газ лишиться російським газом, а Росія залишиться нашим партнером", - наголосила канцлер ФРН.

Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель вважає, що після введення в експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" транзит газу через Україну буде збережений.

Меркель наголосила, що "Північний потік-2" не вирішує проблему диверсифікації постачальників газу для Німеччини.

"Європі потрібна диверсифікація джерел… А російський газ залишається російським незалежно від того, як він надходить – через Балтійське море чи через Україну", - пояснила вона.

Меркель наголосила, що навіть після побудови нової гілки Північного потоку Німеччина продовжить шукати нові джерела постачання, в тому числі використовуючи термінали скрапленого газу. "Звичайно, ми будемо отримувати газ також із США", - пояснила канцлерка.

Водночас, Меркель висловила впевненість, що запуск Північного потоку не перерве транзит газу через Україну. "Україна має лишитися транзитною державою. Інші газопроводи, "Ямал" і так далі, повинні продовжувати існувати", - заявила вона. Свою впевненість канцлер пояснила тим, що Німеччина має намір збільшити споживання газу: "Та враховуючи те, що ми відмовилися від атомної енергії – нам потрібно все більше газу".

Також, Ангела Меркель констатує, що ситуація на Донбасі далека від врегулювання. ФРН підтримує санкції щодо Росії і Мінські угоди.