Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Я не думаю, що війна закінчиться цього або наступного року – міністр оборони Нідерландів

17 вересня 2024, 12:26
Я не думаю, що війна закінчиться цього або наступного року – міністр оборони Нідерландів
AP nuotr
На думку міністра, не потрібно створювати помилкові очікування, "щоб люди не розчаровувалися".

Війна в Україні не завершиться ні цього року, ні наступного, тому потрібно бути реалістами та не завищувати очікування.

Про це заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс у коментарі LRT TELEVISION.

Він додав, що ситуація на полі бою в Україні залишається складною, і росія зараз дійсно сильна.

"Я не думаю, що війна закінчиться цього року, не думаю, що вона закінчиться і наступного року. Звичайно, нам необхідно надати Україні якомога більшу військову підтримку, але нам потрібно бути реалістами, тому що ситуація на полі бою дуже складна. Це означає, що ми повинні зробити більше, але ми також не повинні завищувати наші очікування", - заявив нідерландський міністр. 

За його словами, необхідно дивитися на довгострокову перспективу і переконатися, що громадяни Європи продовжують хотіти підтримувати Україну, "тому ми не повинні створювати хибні очікування, щоб люди не розчаровувалися".

"Тому що іноді люди думають, що російське вторгнення було спринтом, який перетворився на марафон, але насправді це забіг завдовжки 42 км, тому ми маємо продовжувати", - додав міністр оборони Нідерландів.

Він вважає, що потрібно бути оптимістами, але водночас реалістами і росія - справді потужний противник, і може вести цю війну з такою інтенсивністю дуже довго.

"Якщо подивитися на оцінки того, що зможе виробляти російська військова промисловість, і на кількість людей, яких вона здатна мобілізувати, ці цифри дійсно величезні. Росія грає в гру чисел, і Україні дуже складно від неї захиститися", - підсумував Брекельманс.

 
Нідерландивійна в УкраїніРубен Брекельманс

Останні матеріали

Переходимо до
Політика
Переходимо до "ой". Яке має бути гібридне стримування росії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 17 вересня 2024, 15:20
Ситуація в Курській області доволі динамічна. росіяни почали контрнаступ, але українці вдарили у фланги – Дональд Гілл
Cуспільство
Ситуація в Курській області доволі динамічна. росіяни почали контрнаступ, але українці вдарили у фланги – Дональд Гілл
Переклад iPress – 17 вересня 2024, 11:03
Все йде за планом путіна. Цілком ймовірно, що ФСБ успішно втратить ще 10 тисяч солдатів і частину південно-західної Курщини – Том Купер
Все йде за планом путіна. Цілком ймовірно, що ФСБ успішно втратить ще 10 тисяч солдатів і частину південно-західної Курщини – Том Купер
Переклад iPress – 16 вересня 2024, 22:29
Сильні сторони та труднощі України. Та кілька слів про Глобальну ініціативу з української історії – Філліпс О'Брайен
Політика
Сильні сторони та труднощі України. Та кілька слів про Глобальну ініціативу з української історії – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 16 вересня 2024, 16:32
Осіння кампанія України 2024. Які існують варіанти контрнаступу – Ендрю Таннер
Cуспільство
Осіння кампанія України 2024. Які існують варіанти контрнаступу – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 15 вересня 2024, 23:03
Прорив ЗСУ в Курській області. Україна може оточити більше російських військ – Том Купер
Політика
Прорив ЗСУ в Курській області. Україна може оточити більше російських військ – Том Купер
Переклад iPress – 15 вересня 2024, 21:27
Канада ігнорує російський вплив на свій страх і ризик. Але той глибоко проник у канадський бізнес, політику та суспільство – Маркус Колга
Політика
Канада ігнорує російський вплив на свій страх і ризик. Але той глибоко проник у канадський бізнес, політику та суспільство – Маркус Колга
Переклад iPress – 13 вересня 2024, 16:03
Пропагандони путіна схопили облизня. Тим часом
Політика
Пропагандони путіна схопили облизня. Тим часом "повна дурепа" розмазує "їхнього Дональда" – Джулія Девіс
Переклад iPress – 13 вересня 2024, 12:26
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється