Я не думаю, що війна закінчиться цього або наступного року – міністр оборони Нідерландів

На думку міністра, не потрібно створювати помилкові очікування, "щоб люди не розчаровувалися".

Війна в Україні не завершиться ні цього року, ні наступного, тому потрібно бути реалістами та не завищувати очікування.

Про це заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс у коментарі LRT TELEVISION.

Він додав, що ситуація на полі бою в Україні залишається складною, і росія зараз дійсно сильна.

"Я не думаю, що війна закінчиться цього року, не думаю, що вона закінчиться і наступного року. Звичайно, нам необхідно надати Україні якомога більшу військову підтримку, але нам потрібно бути реалістами, тому що ситуація на полі бою дуже складна. Це означає, що ми повинні зробити більше, але ми також не повинні завищувати наші очікування", - заявив нідерландський міністр.

За його словами, необхідно дивитися на довгострокову перспективу і переконатися, що громадяни Європи продовжують хотіти підтримувати Україну, "тому ми не повинні створювати хибні очікування, щоб люди не розчаровувалися".

"Тому що іноді люди думають, що російське вторгнення було спринтом, який перетворився на марафон, але насправді це забіг завдовжки 42 км, тому ми маємо продовжувати", - додав міністр оборони Нідерландів.

Він вважає, що потрібно бути оптимістами, але водночас реалістами і росія - справді потужний противник, і може вести цю війну з такою інтенсивністю дуже довго.

"Якщо подивитися на оцінки того, що зможе виробляти російська військова промисловість, і на кількість людей, яких вона здатна мобілізувати, ці цифри дійсно величезні. Росія грає в гру чисел, і Україні дуже складно від неї захиститися", - підсумував Брекельманс.