Ядерна зброя не може бути використана у війні – Шольц

За припущеннями канцлера, війна в Україні ще не скоро закінчиться.

У війні, розв'язаній російським диктатором путіним, не може бути використана ядерна зброя.

Про це німецький канцлер Олаф Шольц сказав на Мюнхенській безпековій конференції у п'ятницю, 17 лютого.

"Вперше в нашій історії ядерна сила проводить імперіалістичну агресивну війну тут, на європейській землі. Це дійсно дуже жорстока війна. Це імперіалістичний підхід росії захопити всю Україну чи більші її частини. Саме тому Німеччина надає підтримку Україні і є найбільшим постачальником також зброї для України на континентальній Європі. І ми продовжимо це робити", - наголосив Шольц.

За припущеннями канцлера, війна в Україні ще не скоро закінчиться.



"Ми маємо бути готовими до довгої війни. І це мудро надіслати путіну сигнал, що ми готові стояти весь цей час поруч з Україною. Надзвичайно важливе рішення, які ми маємо ухвалити всі разом, - це сказати, що ми будемо підтримувати Україну так довго, як це буде потрібно, а не говорити про те, коли, в якому місяці закінчиться ця війна", - зауважив він.

На думку Шольца, зараз Європа є об'єднаною, як ніколи, і цього путін не очікував.



"путін ніколи не очікував, що Європа буде такою об’єднаною. Він ніколи не думав, що трансатлантичне партнерство працюватиме так добре. Але також він ніколи не думав, що буде так багато підтримки Україні від інших країн зі всього світу. І він ніколи не очікував, що навіть на саміті G20 він матиме дуже прямий сигнал про цю війну й російську агресію, а ядерна зброя не може бути використана у цій війні", - додав німецький канцлер.

Серед іншого, Шольц закликав міжнародних партнерів, які мають на озброєнні бойові танки західного зразка, надіслати їх Україні. Канцлер заявив, що сьогодні Німеччина пропонує лідерство у сфері безпеки.

"Ми беремо на себе відповідальність, яку в такі часи мусить нести країна такого розміру, розташування та економічної потужності, як Німеччина. Усі ті, хто можуть надіслати бойові танки цього типу, повинні зробити це зараз. Міністр оборони Пісторіус, міністр закордонних справ Бербок та я особисто інтенсивно закликаємо до цього. Німеччина робитиме все, що у її силах, аби зробити ці рішення легшими для партнерів", – сказав він.