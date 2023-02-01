У гостьовій колонці британського The Economist генерал у відставці, колишній командувач армії США в Європі Бен Ходжес дебатує з тими, хто пропонує посадити Україну за стіл переговорів з росією. Він переконаний, що такі переговори не на часі, бо фактично винагородять рф за її вторгнення. Натомість генерал вимагає, щоб Захід забезпечив Україні все необхідне для відвоювання Криму до кінця серпня цього року.

"Минув майже рік відтоді, як російські війська вторглися в Україну. За цей час загинули тисячі невинних цивільних, а також солдатів з обох сторін. Міста і селища зруйновані російськими ударами. Розруха призвела до того, що дехто закликає Україну сісти за стіл переговорів з росією і домовитися про мир. Проте бойовий дух українських Збройних сил є сильним, як ніколи, і її солдати захищають свою Батьківщину успішніше, ніж багато хто вважав можливим. Було б величезною помилкою для країни розпочати мирні переговори з росією зараз", – пише генерал.

На його думку, є багато причин, чому переговори з росією були б нерозумними. Якщо ця війна стосується не лише України, а й збереження міжнародного порядку, заснованого на правилах, і запобігання російській агресії проти Європи, переконує він, то має бути неприйнятним, щоб рф отримала винагороду за своє вторгнення. Але будь-яка мирна угода, яка надасть їй територію, зробить саме це. Генерал нагадує, що переговори вже намагалися вести раніше, а "мінські домовленості", підписані після вторгнення росії в Україну в 2014 році, призвели до замороженого конфлікту, який владімір путін розморозив у потрібний йому момент.

Втім, генерал Бен Ходжес переконаний, що найважливіша причина, чому Україна не повинна вести переговори з росією, полягає в тому, що зараз у неї може з'явитися шанс повернути Крим. Це найважливіший шматок території, захоплений росією 2014-го, і він стане вирішальним тереном і в цій війні. Українці знають, що поки росія утримує Крим, вони є більш вразливими до майбутніх атак, ніж до того, як росія його захопила. І поки півострів контролюється рф, Україна не може відновити свою економіку. Це тому, що росіяни можуть втручатися в роботу всіх українських портів з Криму, порушувати судноплавство з таких міст, як, наприклад, Одеса, і блокувати доступ до Азовського моря.

Крим також корисний для самої росії. Він є базою для Чорноморського флоту, стартовим майданчиком для безпілотників та іншої зброї, логістичним хабом і торговим портом для російського торгового судноплавства. "Оскільки Крим має вирішальне значення, і оскільки стає все більш очевидним, що українські сили можуть його звільнити, Україна не повинна вести переговори зараз", – підкреслює генерал та нагадує, що росія ніколи не погодиться вести перемовини щодо Криму.

Натомість Бен Ходжес стверджує, що Україна повинна боротися за звільнення Криму. По-перше, вона повинна ізолювати півострів за допомогою комбінації високоточної зброї дальнього радіусу дії і бронетанкових сил. Ізоляція вимагає руйнування, а потім розриву єдиних двох сухопутних ліній зв'язку, які з'єднують Крим з росією: Керченського мосту й сухопутного коридору з Ростова в росії через Маріуполь і Мелітополь в Україні до Криму. По-друге, вона має завдавати ударів по критично важливих об'єктах на Кримському півострові протягом місяців, доки там стане неможливою дислокація російських повітряних, наземних і військово-морських сил. Точні удари по Севастополю, Джанкою і Саках зроблять ці дуже вразливі військово-морські бази, об'єкти логістики і авіабази непридатними для російських військ. Саме це, а не звичайна фронтальна атака на всі російські оборонні споруди в регіоні, змусить російські війська залишити Крим.

Як відзначає генерал, деякі посадовці в Пентагоні ставлять під сумнів, чи зможе Україна витіснити росію з Криму. На його думку, калібр українського керівництва і воля її Збройних сил означають, що вона має цілком реальні шанси на успіх, за умови, що Захід, надасть Україні конкретні можливості, яких вона потребує. "Тож давайте діяти. Надайте Україні зброю, як-от армійський тактичний ракетний комплекс, що має дальність дії 300 км (186 миль), і наземні бомби малого діаметру, що мають дальність дії 150 км. Якщо Захід діятиме швидко, Україна може звільнити Крим до кінця серпня. Якщо ні – він залишиться притулком для російських товарів і зброї", – аргументує свої пропозиції Бен Ходжес.

Генерал також ставить під сумнів "червону лінію" кремля щодо Криму і використання ядерної зброї. Хоча він відзначає, що ядерну загрозу з боку москви треба сприймати серйозно, бо рф має тисячі ядерних боєголовок, і їй явно байдуже, скільки невинних людей загине у цій війні. Але вважає, малоймовірним, що росія розгорне ядерну зброю навіть заради Криму.

На думку Бена Ходжеса, кремль вірить попередженню Вашингтона про "катастрофічні наслідки", якщо путін застосує ядерну зброю. Він також знає, що використання такої зброї фактично не дає йому жодної переваги на полі бою з двох причин. По-перше, немає великої концентрації українських військ в одному місці. По-друге, росія не має великих мобільних сил, підготовлених і оснащених належним чином для дій на зараженій території. Крім того, Китай та інші країни також чітко дали зрозуміти москві, що вони проти того, щоб рф використовувала ядерну зброю. Генерал переконаний, що насправді, ядерна зброя росії є найбільш ефективною, коли вона її не застосовує (для залякування – iPress).

"Замість того, щоб підштовхувати українське керівництво до столу переговорів, Америка та інші західні країни повинні підтримати Україну, щоб вона перемогла в Криму. Минулий рік навчив нас, що українська точність може перемогти російську міць за допомогою відповідного озброєння і правильного вибору часу. Захід має допомогти і з тим, і з іншим", – підсумовує Бен Ходжес.

Джерело: Еconomist