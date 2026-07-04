Яхту путіна виводять із Балтійського моря через загрозу українських дронів – The Telegraph

кремль вирішив перевести найцінніші морські активи до безпечніших районів.

Суперяхта Graceful, яку пов'язують із російським диктатором володимиром путіним, залишає європейські води та прямує до Мурманська через загрозу атак українських безпілотників.

Про це повідомляє The Telegraph.

За даними видання, 82-метрове судно вартістю близько 100 млн фунтів стерлінгів рухається вздовж узбережжя Норвегії у супроводі двох російських військових кораблів – есмінця "Сєвероморськ" і патрульно-рятувального судна "Воєвода". Яхта також захищена антидроновою сіткою. За інформацією джерела в НАТО, переміщення конвою перебуває під наглядом Альянсу.

За документами уряду США, путін неодноразово використовував Graceful для особистих поїздок, зокрема у 2021 році під час подорожі Чорним морем разом із олександром лукашенком. Після початку повномасштабного вторгнення судно потрапило під американські санкції та було перейменоване на "Косатку".

The Telegraph зазначає, що рішення перевести яхту до Арктики збіглося з активізацією українських ударів по російських військово-морських об'єктах. Зокрема, нещодавня атака на базу в Кронштадті продемонструвала вразливість російського флоту навіть далеко від лінії фронту. За супутниковими знімками, після цих ударів кількість кораблів у базі суттєво скоротилася.

На думку видання, кремль вирішив перевести найцінніші морські активи до безпечніших районів, оскільки українські безпілотники дедалі частіше досягають стратегічних об'єктів на території росії.