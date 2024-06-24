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ПОЛІТИКА

Як безпілотні дрони ВМС України змінили хід бою на Чорному морі – WSJ

24 червня 2024, 12:09
Як безпілотні дрони ВМС України змінили хід бою на Чорному морі – WSJ
джерело ssu.gov.ua
Вдалось підірвати вже чотири російські кораблі.

Служба безпеки України (СБУ) обладнала свої безпілотники Sea Baby можливістю дистанційно мінувати морські шляхи. Завдяки цій тактиці вдалось підірвати вже чотири російські кораблі.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Як розповідає видання, після того, як морські дрони СБУ почали "псувати життя" російським кораблям, терористи побудували загородження на вході у порт тимчасово окупованого Севастополя. Останнє майже унеможливило удари безпілотниками. 

Рішення, щоб розв'язати цю проблему, запропонував бригадний генерал Іван Лукашевич. Його команда побудувала спеціальний безпілотник SeaBaby, який міг встановлювати міни, які, своєю чергою, Україні надавали західні партнери. 

Мова йде про пластикові міни, вага яких становила близько 400 футів (181 кілограм). Також їх важко виявити, оскільки вони ховаються в мулі на мілководді. 

Боєприпас, своєю чергою, обладнаний акустичними та електромагнітними датчиками, які здатні виявити присутність корабля й відповідно здетонувати. 

Протягом наступних півтора місяця команда Лукашевича відстежувала морські маршрути російських терористів, а також цивільного транспорту. Після цього було відправлено Sea Baby для встановлення двох мін.

Перші результати операції з'явились вже 14 вересня 2023 року. Тоді ж на одну з мін натрапив корвет з керованою ракетною зброєю "Самум". Снаряд пошкодив кораблю корму, внаслідок чого він досі перебуває на ремонті в сухому доці. 

Протягом наступних тижнів Sea Baby подолав більше 3 тисяч миль (4828 кілометрів) та встановив ще 15 мін. Під час одного з "походів" його виявили три патрульних катери класу "Раптор" й він атакував їх з гранатомета у відповідь. 

Вже 11 жовтня було підірвано великий сторожовий корабель "Павел Державин", коли він намагався увійти у Севастопольську бухту. Після цього він "шкутильгав" до порту на перевірку. Ба більше, вже 13 жовтня його відправили до іншого порту, втім на виході з бухти він знову підірвався на міні. Великий буксир, який відправили, щоб врятувати корабель, також натрапив на міну. 

"Через кілька днів вибухнув сучасний протимінний корабель, один з двох, що перебувають на озброєнні росії", - йдеться у матеріалі.

війнабезпілотникиВМС Україникораблі рф

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