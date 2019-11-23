Як буде працювати дозвіл порівнювати товари з конкурентами в рекламі: думка юриста

Верховна Рада у другому читанні проголосувала за законопроект, який дозволяє відкрито порівнювати в рекламі свій товар з товарами конкурентів. Раніше це не було прямо заборонено, але, щоб не ризикувати, українські компанії рідко допускали такий прийом. Тепер це - можливість, зазначена в законодавстві.

Цей законопроект вносить правки до Закону «Про рекламу». Наприклад, туди додають визначення того, що таке порівняльна реклама. Така реклама може містити зображення, посилання на товар, ТМ або інші позначення, під якими випускається товар конкурента. В тому числі, в такій рекламі можна порівнювати ціни на товари, але робити це об'єктивно, без спотворення інформації.

Редакція AIN.UA попросила юристів розповісти про те, що ці норми будуть означати для рекламного ринку.

Роман Падалка, старший юрист практики технологій, медіа та телекомунікацій, «Юскутум»:

Крім можливості рекламодавцями порівнювати товари, законодавці сподіваються також удосконалити захист прав

споживачів і привести порівняльну рекламу відповідно до вимог Європейського Союзу. При цьому не забути захистити економічні інтереси сумлінних підприємців.

Відповідні зміни торкнулися Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та Господарського кодексу,

Закону «Про рекламу» та «Про захист прав споживачів». Пропоную розібратися, що саме було змінено.

Значних змін зазнав закон «Про рекламу». Тепер використовувати рекламу з порівняннями товарів дозволяється, якщо:

відсутні ознаки нечесної підприємницької практики;

відбувається порівняння подібних товарів або діяльності, які використовуються на одні й ті ж потреби, сферу або вид діяльності;

відбувається об'єктивне порівняння однієї або декількох характеристик подібного товару / діяльності і, нарешті, ціни;

відсутня порівняння якості подібних товарів або діяльності;

відсутня дискредитація репутації ТМ, комерційних (фірмових) найменувань та інших особливостей конкурентів або місць походження товарів;

реклама не змішує товари, ТМ з комерційними (фірмовими) найменуваннями рекламодавця і конкурентів;

реклама не містить імітації товарів.

До даного переліку є питання по «об'єктивного порівнянні однієї або декількох характеристик подібного товару». Як визначити цю об'єктивність і хто, крім суду, може визначити, чи об'єктивно було зрівняно характеристики? Цей філософське питання так і залишиться без відповіді, поки не буде дано визначення об'єктивності.

Тепер же поговоримо про заборони. Із закону «Про рекламу» був виключений заборону на використання порівняння в рекламі:

лікарських засобів, медичних виробів, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації

цінних паперів та фондового ринку, а саме, вказувати недоліки в діяльності фондового ринку.

Порівняльна реклама пов'язується не тільки з дотриманням «критеріїв об'єктивного порівняння характеристик товарів і послуг» та не повинна вводити в оману. Через це виникла необхідність в доповненні чинного законодавства тими

формами / ознаками нечесної підприємницької практики, які визнані несправедливими і оманливими.

Тому було прийнято зміни до Закону України «Про захист прав споживачів», а саме, розширено перелік нечесної підприємницької практики.

Якщо споживачеві надали неправдиву і неповну інформацію або не надали інформацію про товар або послугу і це спонукало або може спонукати споживача зробити дії, на які, в іншому випадку, він не погодився б, то така практика є нечесною.

Перелік такої практики доповнений заборонами:

маркувати продукцію знаками довіри / якості / відповідності без отримання на це відповідного дозволу;

пропонувати продаж товарів за спеціальною ціною, якщо ця продукція відсутня, продавець відмовляється прийняти замовлення на таку продукцію або продаються неякісні екземпляри цієї продукції з наміром продати іншу продукцію;

використовувати неправдиве оголошення про припинення діяльності або переїзді;

використовувати заяву про те, що придбання продукції може допомогти у виграші в лотереї;

оголошувати про конкурс або розіграші подарунків без подальшого вручення подарунків.

Цей законопроект не був довгоочікуваним і актуальним для українців, але має велике значення для рекламодавців, захисту прав споживачів, репутації виробників і власників торгових марок. Він ще на крок наближає нас до законодавства ЄС та підтримує чесну конкуренцію.

Нагадаємо, що Google вводить додаткові правила розміщення політичної реклами, що істотно ускладнює її таргетування.