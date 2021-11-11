Як каратимуть за катування тварин: новий закон передбачає штрафи до 8,5 тисячі та арешт

З-поміж іншого, зміни передбачають наступні заборони: жорстоке поводження або вбивство домашніх тварин та безпритульних тварин; умертвляти тварин шляхом утоплення, задушення, використання електричного струму та отрути; порушення правил транспортування тварин, якщо такі дії призвели до тілесних ушкоджень, каліцтва чи загибелі тварини

В Україні з 8 листопада почали діяти зміни до положень законодавства, які посилюють адміністративну та кримінальну відповідальність за жорстоке або безвідповідальне поводження з тваринами.

Про це у Фейсбуці поінформував перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

"З-поміж іншого, зміни передбачають наступні заборони: жорстоке поводження або вбивство домашніх тварин та безпритульних тварин; умертвляти тварин шляхом утоплення, задушення, використання електричного струму та отрути; порушення правил транспортування тварин, якщо такі дії призвели до тілесних ушкоджень, каліцтва чи загибелі тварини", - уточнив він.

Також, за словами Білошицького, цими змінами до законодавства забороняється надавати фотопослуги з дикими тваринами; дарувати домашніх тварин як призи, нагороди чи премії; дресувати тварин у жорстокий спосіб; жебракувати з тваринами, в т.ч. безпритульними; залишати тварину без можливості укриття в приміщенні або в закритому салоні автомобіля за відсутності в ньому людини, а також при температурі повітря більше ніж +20 °C та менше ніж +5 °C.

Крім того, забороняється пропаганда жорстокого поводження з тваринами; замуровувати тварин у підвальних приміщеннях; залишати домашню тварину прив’язаною без нагляду в громадських місцях, поблизу зупинок, магазинів тощо; убивство тимчасово ізольованих безпритульних домашніх тварин.

Забороняється цими нововведеннями і регулювання чисельності тварин біологічно обґрунтованими методами та за допомогою евтаназії (дозволяється лише біостерилізація, влаштування у притулок). Також нормується довжина повідка тварини на прив’язі – не менше 20 метрів, для сторожових собак – не менше 10 метрів.

Білошицький уточнив, що відповідно до ст. 89 (жорстоке поводження з тваринами) КУпАП, знущання над тваринами, у тому числі безпритульними, що спричинило їх мучення, завдало їм фізичного болю, страждань, але не спричинило тілесних ушкоджень, каліцтва чи загибелі, залишення тварин напризволяще, а також інші порушення правил утримання, поводження та транспортування тварин, тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі від 3400 до 5100 гривень з конфіскацією тварини, якщо перебування тварини у власника становить загрозу для її життя або здоров’я.

Він зазначив, що ті ж самі дії, вчинені стосовно двох і більше тварин, або групою осіб, або особою, яка упродовж року вже притягувалась до відповідальності за таке ж порушення — накладення штрафу у розмірі від 5100 до 8500 гривень або адміністративний арешт на строк до 15 діб, з конфіскацією тварини, якщо перебування тварини у власника становить загрозу для її життя або здоров’я.

Білошицький також закликав громадян повідомляти на лінію 102 про факти жорстокого поводження з тваринами.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 6 серпня 2021 року підписав закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо імплементації положень деяких міжнародних угод та директив ЄС у сфері охорони тваринного та рослинного світу)” №1684-ІХ, ухвалений Верховною Радою 15 липня.

8 серпня текст цього закону було оприлюднено у офіційній газеті Верховної Ради “Голос України” - тоді він набув чинності.

Закон мав вступити в силу через три місяці з дня набрання ним чинності.