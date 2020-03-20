Як миють дороги, зупинки та підземні переходи у Києві

"Комунальні підприємства, що входять до складу КК "Київавтодор", у посиленому режимi здійснюють миття доріг i штучних споруд, у тому числі із застосуванням миючих засобів"

Для мінімізації поширення інфекції у столиці проводиться механізоване миття доріг, мостів та шляхопроводів.

Про це поінформував заступник голови КМДА Олександр Густєлєв, повідомляє пресслужба КМДА, передає УКРІНФОРМ.

"Комунальні підприємства, що входять до складу КК "Київавтодор", у посиленому режимi здійснюють миття доріг i штучних споруд, у тому числі із застосуванням миючих засобів", - сказав Густєлєв.

Такi роботи проводяться як удень, так i на світанку, коли більшість киян відпочивають. I це ще один крок для мінімізації поширення вірусної інфекції у столиці.

"Крім того, столичні дорожники продовжують санітарну обробку та дезінфекцію підземних пішохідних переходів, зупинок громадського транспорту та посадкових майданчиків, – зазначив заступник голови КМДА Олександр Густєлєв. – Проводиться обов’язкова дезінфекція поручнів, перил, лавок. Такi роботи, як i миття доріг, проводяться у цілодобовому режимі".

Зазначимо, що обробка штучних споруд, підземних пішохідних переходів, зупинок громадського транспорту тощо здійснюється розчином хлоргексидин, який виробляє ПрАТ "АК "Киïвводоканал". Розчин є сертифікованим i повністю безпечним для людей.

Нагадаємо, що Київська міська державна адміністрація ухвалила рішення про введення надзвичайної ситуації, документи проходять юридичні процедури.