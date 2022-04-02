Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Як не заразитися штамом «Омікрон»

Коротка інфографіка про те як в сучасних умовах не заразитися новим штамом коронавірусу.
Як не заразитися штамом «Омікрон» Фото: CTK Photo

Про це повідомляє Укрінформ.

Як не заразитися:

  • Обов’язково вакцинуйтеся та отримайте бустерну дозу щеплення проти COVID-19
  • Дотримуйтеся протиепідемічних правил: носіть маски, уникайте скупчення людей, ретельно мийте руки, уникайте фізичних контактів, дотримуйтеся соціальної дистанції
  • Відкладіть похід у заклади громадського харчування до стабілізації ситуації. Замовляйте доставку або їжу навинос
  • Утримайтеся від туристичних подорожей до стабілізації ситуації. Якщо ж необхідність у поїздках перевищує ризики, дотримуйтеся карантинних заходів
  • Вакцинованим також варто дотримуватися протиепідемічних правил

 

 

Читайте також: У МОЗ назвали важливі відмінності "Омікрону" від інших штамів

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 02 2022 10:55
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Пандемія погіршила стан демократії у 80 країнах - Freedom House

Пандемія погіршила стан демократії у 80 країнах - Freedom House

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.