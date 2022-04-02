НОВИНИКоротка інфографіка про те як в сучасних умовах не заразитися новим штамом коронавірусу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Як не заразитися штамом «Омікрон»
Фото: CTK Photo
Про це повідомляє Укрінформ.
Як не заразитися:
- Обов’язково вакцинуйтеся та отримайте бустерну дозу щеплення проти COVID-19
- Дотримуйтеся протиепідемічних правил: носіть маски, уникайте скупчення людей, ретельно мийте руки, уникайте фізичних контактів, дотримуйтеся соціальної дистанції
- Відкладіть похід у заклади громадського харчування до стабілізації ситуації. Замовляйте доставку або їжу навинос
- Утримайтеся від туристичних подорожей до стабілізації ситуації. Якщо ж необхідність у поїздках перевищує ризики, дотримуйтеся карантинних заходів
- Вакцинованим також варто дотримуватися протиепідемічних правил
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04 02 2022 10:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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