Як не заразитися штамом «Омікрон»

Коротка інфографіка про те як в сучасних умовах не заразитися новим штамом коронавірусу.

Фото: CTK Photo

Про це повідомляє Укрінформ. Як не заразитися: Обов’язково вакцинуйтеся та отримайте бустерну дозу щеплення проти COVID-19

Дотримуйтеся протиепідемічних правил: носіть маски, уникайте скупчення людей, ретельно мийте руки, уникайте фізичних контактів, дотримуйтеся соціальної дистанції

Відкладіть похід у заклади громадського харчування до стабілізації ситуації. Замовляйте доставку або їжу навинос

Утримайтеся від туристичних подорожей до стабілізації ситуації. Якщо ж необхідність у поїздках перевищує ризики, дотримуйтеся карантинних заходів

Вакцинованим також варто дотримуватися протиепідемічних правил Читайте також: У МОЗ назвали важливі відмінності "Омікрону" від інших штамів

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