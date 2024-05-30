Як перемога росії може змінити світовий порядок і долю НАТО – The Telegraph

У разі перемоги росії виникнуть різні події, які спричинять незворотні зміни, й світ може опинитися на межі хаосу.

Боротьба України за своє існування як нації — це також битва за основу світового порядку. Так, йдеться про захист європейської безпеки — заклик, що лунає в незліченних заявах західних чиновників, часто супроводжуваний запевненнями про обмежену систему протиповітряної оборони й боєприпасів — але в той час, як Україна продовжує втрачати території, міста і життя, реакція Заходу є прохолодною.

Про це пише The Telegraph.

Але що, якщо путін наважиться перетнути ці межі, відкинувши західні погрози як пусті балачки? Чи справді НАТО дотримуватиметься своїх зобов'язань щодо колективної безпеки, чи ця обіцянка є лише порожньою риторикою? Справа в тому, що стійкість НАТО є більш крихкою, ніж здається. І перемога путіна може призвести до того, що найуспішніший у світі Альянс почне руйнуватися.

Сила НАТО полягає не лише у військовій доблесті, але й у непохитній відданості колективній обороні, закріпленій у статті 5. Проте стаття 5 лише зобов'язує членів Альянсу обмірковувати відповідь. Ці дії можуть означати що завгодно — від відправки військового корабля для патрулювання вторгнення до простого висловлення глибокого занепокоєння.

"Якщо Україна впаде, а агресія росії обернеться проти союзників по НАТО, таких як країни Балтії чи Польща, слід очікувати фрагментації НАТО або навіть його заміни тими країнами, які не можуть дозволити собі залишатися вразливими через слабкість своїх так званих союзників", — пише газета.

Необхідно також розглянути роль Сполучених Штатів у разі перемоги росії. Чи будуть вони, охоплені передвиборчими ваганнями й ізоляціоністськими тенденціями, знову втручатися, щоб підтримати своїх союзників? Напруженість у цій ситуації раптово стає зрозумілою, якщо уявити собі сценарій нападу росії на країну НАТО. На території Польщі перебуває близько 10 000 американських військовослужбовців, але якщо її кордони будуть порушені, чи вирішать США скоротити свої втрати й піти? Той факт, що це навіть можна уявити, свідчить про крихкість, яка лежить в основі сучасного Альянсу.

У разі нападу на Польщу чи Естонію, Німеччина буде в стані підвищеної готовності, маючи близько 4 000 військових, розміщених в Литві. На запитання про те, чи готова Німеччина до війни, якщо росія нападе, чиновники країни рішуче відповіли "так" — але зі страхом в очах і ваганнями в голосі.

Тому, на жаль, за найгіршого розвитку подій можна легко уявити, що німці вдадуться до традиційного дипломатичного діалогу з москвою, шукатимуть негласних каналів комунікації з росіянами, щоб уникнути ескалації, й шукатимуть певних компромісів, що ще більше поставить під загрозу єдність континенту.

Гірше за все те, що деякі члени НАТО навіть намагатимуться скористатися хаосом, що виникне. Угорщина, можна з упевненістю припустити, може стати першою європейською країною, яка відвернеться від своїх союзників. Туреччина, також не бачачи сили в єдності, може переслідувати власні інтереси в Чорному морі.

"Якщо НАТО в Європі зазнає поразки, відлуння буде відчутним і за межами Північної Атлантики. Китай може інерпретувати слабкість НАТО як зелене світло для утвердження свого домінування в Індо-Тихоокеанському регіоні й вторгнення на Тайвань. Це може підштовхнути КНДР до нападу на Південну Корею", — зазначає The Telegraph.

Африканські країни, охоплені хаосом російської пропаганди, будуть схильні кинути виклик основам порядку, встановленого ООН після Другої світової війни. Деякі країни Латинської Америки підуть схожим шляхом.

Цей гіпотетичний сценарій може здатися екстремальним, але він має певну мету: якщо Україна впаде, це буде не просто кінець однієї нації, це потенційно призведе до розпаду НАТО і встановленого світового порядку. Тому не можна допустити поразки України.