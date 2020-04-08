Як працює транспорт і що вирішила місцева влада: ситуація у червоних зонах карантину

У Волинській області регіональна комісія ТЕБ та НС вирішила посилити карантин

В Україні другий день діють нові правила адаптивного карантину, згідно з якими територія країни поділена на кольорові зони в залежності від епідситуації. Міста і регіони, які потрапили в червону зону, відреагували по-різному: Луцьк не зупинив роботу транспорту, в Тернополі працює приміське сполучення, а ось у Кіцманському районі Чернівецької області карантин посилили.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ, прес-служба Волинської облдержадміністрації та Тернопільської міськради, передає РБК - Україна.

Зокрема, в Луцьку сьогодні, 4 серпня, весь громадський транспорт працює у штатному режимі. Радник мера міста Ігор Поліщук зазначив, що сьогодні на маршрути виїхало 140 маршруток і 42 тролейбусів.

При цьому регіональна комісія з питань ТЕБ ​​та НС вирішила посилити карантин на території Волинської області для запобігання поширенню коронавірусу.

"На виконання постанови Кабінету міністрів від 22 липня 2020 року №641, якою кожен регіон України розділений на різні рівні епідемічної небезпеки, в області вжиті протиепідемічні заходи відповідно до визначених урядом зон (зеленої, жовтої, помаранчевої і червоної)", - зазначено в повідомленні на сайті Волинської ОДА.

У Кіцманському районі Чернівецької області посилили карантин - закрили всі кафе і ресторани, призупинили роботу ринків і магазинів, крім продуктових відділів. Громадський транспорт також не працює.

За минулу добу, 3 серпня, у районі зафіксували ще 41 випадок зараження.

Місцева рада Тернополя заявила про рішучу незгоду з внесенням міста в червону зону.

Так, депутати прийняли рішення зобов'язати виконавчі органи міської ради, підприємства, установи та організації забезпечити належне функціонування закладів дошкільної освіти, громадського транспорту і життєдіяльність Тернопільської міської територіальної громади, відповідно до рішень місцевої комісії ТЕБ та НС.

Також суб'єктам господарської діяльності рекомендують здійснювати свою діяльність відповідно до рішень вищезгаданої місцевої комісії, а органам Нацполіції - "не здійснювати дій щодо притягнення до відповідальності суб'єктів господарювання, які будуть діяти відповідно до рішень місцевої комісії".

Місцеві ЗМІ інформують, що станом на вівторок автовокзали і автостанції області працюють у звичайному режимі, бо в "червону" зону потрапило саме місто Тернопіль. Функціонує і Тернопільська приміська автостанція №2. Поки причин для того, щоб зупиняти приміське сполучення, не бачать.

У самому Тернополі вранці водії виїхали на маршрути, проте їх зупиняли поліцейські. Все ж транспорт у місті курсує, оскільки міськрада вирішила не посилювати карантин.

Нагадаємо, що 4 серпня в Україні 74 219 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1764 летальні, 40 613 пацієнтів одужало.