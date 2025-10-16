Як саміт Трампа і путіна на Алясці вплинув на зміну позиції США щодо України – ЗМІ

Військові дії рф і наполеглива дипломатія союзників спонукали Трампа підтримати жорсткіший курс щодо москви і поліпшити стосунки з Зеленським.

Президент США Дональд Трамп значно пом’якшив свою позицію щодо України, що дає надію на жорсткіший підхід Білого дому до росії з метою примусити кремль до переговорів.

Одним із ключових факторів такої зміни, за даними Politico, став спільний саміт Трампа з Володимиром путіним на Алясці.

Незважаючи на те, що під час зустрічі Трамп тепло зустрів путіна, розстеливши перед ним червоний хідник, російський президент не погодився на перемир'я, а війна в Україні продовжувала забирати тисячі життів. За словами джерел видання, після саміту Трамп зрозумів справжню природу путіна, і постійні атаки рф на цивільні об'єкти в Україні значною мірою вплинули на його ставлення.

Республіканський інсайдер пояснив, що Трампа також розлютило негативне висвітлення саміту в ЗМІ, які представили його як "тріумф путіна".

Водночас європейські лідери, близькі до американського президента, допомагали налагодити його стосунки з Володимиром Зеленським після публічної суперечки в Овальному кабінеті. Серед них прем’єр Великої Британії Кір Стармер, президент Фінляндії Александр Стубб, генеральний секретар НАТО Марк Рютте та радник Стармера з нацбезпеки Джонатан Пауелл.

Особливий вплив, за словами інсайдера, мав король Великої Британії Чарльз, який переконав Трампа, що Україна це "велика країна". Водночас високий рівень дипломатичної роботи самого Зеленського допоміг стабілізувати відносини з американським лідером. Як зазначає співрозмовник, "з початку війни Зеленський і Єрмак звикли до уваги як рок-зірки, але Трамп наголосив: тут місце тільки для однієї ‘діви’ для нього, через що виник конфлікт у Овальному кабінеті".

Нині відносини між президентами покращуються, що підтверджують дружні зустрічі, зокрема тепла бесіда в кулуарах Генеральної Асамблеї ООН минулого місяця, де Трамп назвав Зеленського "хороброю людиною".