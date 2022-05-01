CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ кіберполіції порадили, як захистити свої дані від хакерів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Як захистити дані від хакерів – поради кіберполіції
Хакер, перебуваючи в одній мережі з вами, може перехоплювати дані банківських карток, паролі та повідомлення. Тому надайте перевагу Інтернету від мобільного оператора перед загальнодоступною мережею Wi-Fi
Фото: Ukrinform
Як передає Укрінформ, про це Міністерство внутрішніх справ повідомляє у Телеграмі.
«Хакер, перебуваючи в одній мережі з вами, може перехоплювати дані банківських карток, паролі та повідомлення. Тому надайте перевагу Інтернету від мобільного оператора перед загальнодоступною мережею Wi-Fi», - ідеться в повідомленні.
У кіберполіції радять не здійснювати банківські операції, коли підключені до публічної мережі, не використовувати мережі Wi-Fi, що просять авторизуватися за номером телефону, електронною поштою або через соцмережі: цим можуть скористатися зловмисники.
Також потрібно вимикати опцію загального доступу до файлів, заборонити виявлення свого девайса іншими користувачами мережі, вимикати опцію автоматичного підключення до відкритої мережі, використовувати VPN у разі підключення до громадської мережі Wi-Fi.
Крім того, у кіберполіції радять не реєструватися на нових ресурсах під час використання невідомої мережі, а якщо з'єднання переривається та відбувається перепідключення - не використовувати таку мережу.
Як повідомляв Укрінформ, 30 листопада в Одесі кіберполіція викрила місцевого жителя на збуті баз персональних даних, які налічували інформацію про 42 млн іноземців.
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05 01 2022 11:48 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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