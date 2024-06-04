"Якби захотіли, могли б зіграти корисну дипломатичну роль" – Держдеп про участь Китаю в Саміті миру

США підтримують український Саміт миру і хочуть, щоб він був успішним, але не бачать, як саме цьому може сприяти китайська сторона.

Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер під час пресконференції, пише Голос Америки.

Днями президент України Володимир Зеленський розкритикував Китай за те, що він сприяє "саботажу" Саміту миру".

Відповідаючи на запитання, чи поділяє Вашингтон занепокоєння Києва через відсутність на саміті Китаю, Міллер сказав, що США не бачать, яким чином Китай може відіграти позитивну роль у вирішенні війни.

"Ми завжди чітко заявляли, що Китай міг би зіграти корисну дипломатичну роль у вирішенні цього конфлікту, якби він захотів. Але наразі важко зрозуміти, як вони можуть зіграти таку роль, враховуючи дії, які Китай вживав протягом останніх місяців, щоб відбудувати та реконструювати оборонно-промислову базу росії. Тож ми й надалі будемо чітко пояснювати Китаю, що ми проти таких дій, і будемо притягати до відповідальності причетні до цього організації. Ми вже чули, що наші європейські колеги планують робити так само", - пояснив Міллер.

Вн також підкреслив, що США підтримують дипломатичні зусилля України та очікують, що ця подія буде успішною.

"Ми підтримуємо мирний саміт, ми хочемо, щоб він був успішним, і саме тому ви бачите, що віцепрезидентка США буде особисто присутня на цьому саміті. Ми підтримуємо дипломатичні зусилля України", - сказав представник Держдепу.

Відповідаючи на запитання, чи планує долучитись до саміту також і Держсекретар США Ентоні Блінкен, Міллер сказав, що не володіє такою інформацією.

"Я не маю жодних повідомлень про планування цього Саміту миру. Ви чули, як Держсекретар і ми тут кілька разів протягом останніх тижнів заявляли, що ми будемо добре представлені на цьому саміті. І підтвердження цього ви побачили сьогодні, коли було оголошено про участь віцепрезидентки", - підсумував Міллер.