Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

"Якби захотіли, могли б зіграти корисну дипломатичну роль" – Держдеп про участь Китаю в Саміті миру

04 червня 2024, 11:03
Фото: з вільних джерел
США підтримують український Саміт миру і хочуть, щоб він був успішним, але не бачать, як саме цьому може сприяти китайська сторона.

Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер під час пресконференції, пише Голос Америки.  

Днями президент України Володимир Зеленський розкритикував Китай за те, що він сприяє "саботажу" Саміту миру". 

Відповідаючи на запитання, чи поділяє Вашингтон занепокоєння Києва через відсутність на саміті Китаю, Міллер сказав, що США не бачать, яким чином Китай може відіграти позитивну роль у вирішенні війни. 

"Ми завжди чітко заявляли, що Китай міг би зіграти корисну дипломатичну роль у вирішенні цього конфлікту, якби він захотів. Але наразі важко зрозуміти, як вони можуть зіграти таку роль, враховуючи дії, які Китай вживав протягом останніх місяців, щоб відбудувати та реконструювати оборонно-промислову базу росії. Тож ми й надалі будемо чітко пояснювати Китаю, що ми проти таких дій, і будемо притягати до відповідальності причетні до цього організації. Ми вже чули, що наші європейські колеги планують робити так само", - пояснив Міллер. 

Вн також підкреслив, що США підтримують дипломатичні зусилля України та очікують, що ця подія буде успішною. 

"Ми підтримуємо мирний саміт, ми хочемо, щоб він був успішним, і саме тому ви бачите, що віцепрезидентка США буде особисто присутня на цьому саміті. Ми підтримуємо дипломатичні зусилля України", - сказав представник Держдепу. 

Відповідаючи на запитання, чи планує долучитись до саміту також і Держсекретар США Ентоні Блінкен, Міллер сказав, що не володіє такою інформацією. 

"Я не маю жодних повідомлень про планування цього Саміту миру. Ви чули, як Держсекретар і ми тут кілька разів протягом останніх тижнів заявляли, що ми будемо добре представлені на цьому саміті. І підтвердження цього ви побачили сьогодні, коли було оголошено про участь віцепрезидентки", - підсумував Міллер. 

В п’ятницю стало відомо, що Китай не братиме участі у саміті миру.
Китайдерждепучастьсаміт миру

Останні матеріали

Політика
"Вони скривдили нашого Дональда". Пропагандони путіна явно засмучені судовим вироком Трампу – Джулія Девіс
Переклад iPress – 04 червня 2024, 11:58
Перемога чи поразка. Який результат російсько-української війни можливий? – Том Купер
Політика
Перемога чи поразка. Який результат російсько-української війни можливий? – Том Купер
Переклад iPress – 04 червня 2024, 00:27
Геноцид, сутінки європейських демократій, відродження фашизму в Європі. Що станеться, якщо рашизм переможе – The Telegraph
Політика
Геноцид, сутінки європейських демократій, відродження фашизму в Європі. Що станеться, якщо рашизм переможе – The Telegraph
Переклад iPress – 03 червня 2024, 16:03
Реакція бумерангу. Стратегічна поразка росії у Харківській наступальній операції – Філліпс О'Брайен
Політика
Реакція бумерангу. Стратегічна поразка росії у Харківській наступальній операції – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 03 червня 2024, 12:29
Чим вимірюється російський успіх на фронті. Зомбі на Заході,
Політика
Чим вимірюється російський успіх на фронті. Зомбі на Заході, "всезбиваюче" російське ППО та шведські літаки для України – Том Купер
Переклад iPress – 03 червня 2024, 05:42
Організовуватися заради перемоги. Захід має не боятися, а бути готовим – Бен Годжес
Політика
Організовуватися заради перемоги. Захід має не боятися, а бути готовим – Бен Годжес
Переклад iPress – 31 травня 2024, 12:05
Нація вбивць. Кремль не здатен позбутися методів і звичок радянських часів – Марк Тот та Джонатан Світ
Політика
Нація вбивць. Кремль не здатен позбутися методів і звичок радянських часів – Марк Тот та Джонатан Світ
Переклад iPress – 31 травня 2024, 08:27
П'ять стратегічних завдань для перемоги України. Що має зробити адміністрація Байдена разом з Конгресом – доповідь CSIS
Політика
П'ять стратегічних завдань для перемоги України. Що має зробити адміністрація Байдена разом з Конгресом – доповідь CSIS
Переклад iPress – 30 травня 2024, 15:52
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється