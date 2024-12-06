Якщо для України буде "погана угода", ми житимемо в іншій Європі – міністр оборони Нідерландів

Поки люди живуть в Європи, де тріумфує свобода, а агресія карається.

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що якщо російська агресія переможе зараз, то вона неминуче повернеться до України та кордонів НАТО.

Про це йдеться у його дописі в соцмережі X (Twitter).

"Після Другої світової війни ми живемо в Європі, де тріумфує свобода, а агресія карається. Якщо для України буде "погана угода", ми точно житимемо в іншій Європі. Якщо російська агресія переможе зараз, вона неминуче повернеться до України та кордонів НАТО", - йдеться в дописі.

Раніше мінсітр заявляв, що НАТО має бути більш рішучим щодо російських дронів.